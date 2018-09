Rivera cree que los nacionalistas eximen a sánchez de comparecer porque prefieren un gobierno débil

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dedujo este martes que si los nacionalistas han rechazado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre su tesis doctoral, es porque prefieren un Gobierno débil.

En su discurso en la reunión del grupo parlamentario, Rivera se refirió así a la votación de la Junta de Portavoces que ha rechazado las peticiones de comparecencia registradas por PP y Ciudadanos. "Puigdemont, Torra, Iglesias han decidio salvar la cara a Sánchez prque prefieren un Gobierno débil, que no pueda tomar decisiones como aplicar el artículo 155", porque un Ejecutivo así "es el chollo de los nacionalistas".

Para el líder de Cs, "este Gobierno hace aguas", con dos ministros dimitidos, otra "en la cuerda floja" como la de Justicia, Dolores Delgado, y Sánchez "bajo la lupa del fraude por su tesis", y "los minutos de descuento en la legislatura son minutos a favor de los nacionalistas y los populistas", por lo que "lo mejor es que decidan los españoles" convocando elecciones cuanto antes.

De esa forma, serán los ciudadanos quienes decidan "si quieren indultar a golpistas", como a su juicio pretende hacer el Gobierno socialista. En este sentido, frente a la propuesta del PP de suprimir los indultos, Rivera se remitió a su propia y anterior propuesta de ley de regeneración democrática, que preveía eliminarlos tanto para el delito de rebelión o sedición como para los de corrupción, cosa que en su opinión no quiere el PP.

Rivera certificó que Cs no apoyará los Presupuestos Generales del Estado, que a su juicio esconden "una subida de impuestos 'urbi et orbi'", y se emplazó para esas hipotéticas elecciones en las que cree que Ciudadanos gobernará "de la mano de otros, por supuesto", pero liderando el Gobierno. No hizo referencia a la encuesta del CIS que sitúa a Cs un punto por debajo del PP.

