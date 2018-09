Podemos estudia "con lupa" la actuación de pastor, "el brazo parlamentario del pp"

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aseguró este martes que su formación está "estudiando medidas para investigar la actuación de la Mesa del Congreso de los Diputados" y "mirando con lupa" la de su presidenta, Ana Pastor, a quien conminó que "no puede ser el brazo parlamentario del PP".

En una entrevista en Rne recogida por Servimedia, Echenique arremetió contra Pastor y la mayoría que forman el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso, y que ayer sirvió a ambos partidos para denegar la tramitación de una enmienda socialista a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que en la práctica modificaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria y arrebataba al Senado la capacidad de vetar la senda de déficit presentada por el Gobierno.

El secretario de Organización, además de constatar que el PSOE y sus apoyos parlamentarios como Unidos Podemos tratará hoy de sacar adelante en Junta de Portavoces, donde sí tienen mayoría, la tramitación por vía de urgencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no perdió ocasión de "denunciar la utilización política de la Mesa del Congreso", que "es un órgano técnico, no político", cuya función es ordenar y moderar los plenos, no oponerse a la mayoría popular representada en su composición. "Estamos estudiando medidas para investigar la actuación de la Mesa del Congreso", desveló Echenique. "Estamos mirando con lupa lo que están haciendo la presidenta y la Mesa".

BRAZO PARLAMENTARIO DEL PP

Refiriéndose en concreto a Pastor, subrayó que "nadie la ha puesto ahí para que haga política", como a su juicio hizo ayer al rechazar, según la versión oficial, la enmienda del PSOE por no ajustarse al contenido de la Ley del Poder Judicial a la que formalmente se presentaba. "No puede ser el brazo parlamentario del PP", recriminó, "sino la presidenta del Congreso", o, en su caso, de "la mayoría de los diputados", y "no tiene sentido "que el órgano rector de la cámara paralice iniciativas derivadas de la voluntad de la mayoría".

Por lo demás, Echenique insistió, como ayer por la tarde en la presentación del documento final de Podemos para negociar los Presupuestos, en que estudiará "todos los mecanismos" en caso de que el PP y Ciudadanos impidan o retrasen más allá de lo recomendable la aprobación de una nueva senda de déficit, y haya que aprobar las cuentas de 2019 con la actualmente vigente, de 6.000 millones menos (2.400 para la Seguridad Social, otros tantos para las comunidades autónomas y 1.200 para el presupuesto estatal).

Echenique recordó que el techo de gasto se puede subir sin modificar la senda de déficit si se compensa con un mayor ingreso vía impuestos, y por eso apuntó que habrá que buscarlo en la "eliminación de los privilegios fiscales" de las grandes empresas y la banca, una reclamación que ya figura en la propuesta de Podemos para negociar los Presupuestos, independientemente de cuál sea la senda de déficit que los enmarque.

En cualquier caso, concluyó, para este partido lo importante son las medidas sociales, con lo que avanzó:"Si todas esas medidas se pueden sacar adelante, estudiaremos la posibilidad de aprobarlo" aunque sea bajo la actual senda de déficit. Si es así nos plantearemos votar a favor". Con esas medidas que a su juicio mejorarán la vida de los pensionistas, el precio de los alquileres y la factura de la luz, por ejemplo, pronosticó que los partidos nacionalistas tendrán que votar a favor sin exigir otras contrapartidas.

