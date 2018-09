Madrid. cs y psoe llevan a la asamblea el hacinamiento del centro de menores de hortaleza

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, y el diputado de Ciudadanos en el Parlamento regional Alberto Reyero registraron este lunes distintas iniciativas relacionadas con el hacinamiento de menores no acompañados en el Centro de Hortaleza.

Gabilondo dirigirá al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, una pregunta para contestación oral en Pleno sobre su valoración respecto a la situación de los menores no acompañados en el Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza. También se ha dirigido a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo para que investigue la situación de un centro que acoge a más de 120 menores, a pesar de que su capacidad es de 35.

Por otro lado, Reyero registró una pregunta parlamentaria sobre este mismo asunto y una petición de comparecencia de la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, para abordar el "problema de hacinamiento" de los menores en el citado centro de Hortaleza.

Reyeró consideró que la situación en Hortaleza "no hace más que empeorar" y exigió a las administraciones central y regional que "no se pasen la pelota y asuman sus obligaciones". Asimismo, pidió a la Comunidad de Madrid que "tutele a los menores desamparados" y al Gobierno central que ponga en marcha en todas las comunidades el acuerdo sobre menores no acompañados con compromiso de financiación.

(SERVIMEDIA)

24-SEP-18

SMO/gja