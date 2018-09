El pp insiste en la necesidad de elecciones: "sánchez debería presentar una moción de censura contra sí mismo"

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, volvió este lunes a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones de forma anticipada, al considerar que hay "motivos sobrados" para que este Gobierno "salga de una vez por todas" y el jefe del Ejecutivo "presente una moción de censura contra sí mismo".

En rueda de prensa en la sede nacional del PP, el 'número dos' de Pablo Casado opinó que a esta misma conclusión llegarían incluso los propios dirigentes del PSOE "si dejaran de pensar que los miembros del Ejecutivo" son de su partido. "Objetivamente deberían presentar ellos mismos una moción como la que presentaron hace muy poco", remarcó.

Consideró que hay "motivos sobrados" para que este Gobierno "salga de una vez por todas", habida cuenta de su "programa inexistente". "Sánchez debería presentar una moción de censura contra sí mismo porque los mismos argumentos que utilizó para presentar la moción son los que justifican que hoy cualquier grupo la presentase", adujo.

Alertó de que con Sánchez en La Moncloa la credibilidad de España y del Gobierno "se hace menor" y consideró que no puede seguir gobernando con un gabinete que "se cae a trozos". Por ello, dijo que ha llegado el momento de pedirle a Sánchez "que respete a los ciudadanos" y les dé voz en las urnas.

A su juicio, la solución pasa por convocar elecciones para que los españoles opinen "si la moción de Sánchez es una forma legítima de llegar al poder y para que los españoles opinen si el Gobierno de Sánchez representa o no el sentir mayoritario de los españoles y si es normal que hoy esté en tela de juicio la continuidad de la propia ministra de Justicia" tras la dimisión de otros dos ministros en poco más de tres meses.

En este punto, celebró que la Mesa del Congreso eliminase hoy "la posibilidad de que Sánchez avanzase en su línea totalitaria" tras tumbar la enmienda del PSOE para impedir el veto del Senado a la senda de déficit en la tramitación de la ley sobre formación de jueces contra la violencia de género.

Tras esta decisión de la Mesa de la Cámara Baja, presidida por la popular Ana Pastor, invitó a Sánchez a "reflexionar" y a pensar "si puede seguir llevando un país en el que los ministros se caen" de la misma forma que lo hace "su credibilidad". Defendió, por tanto, que con esta respuesta del órgano de Gobierno del Congreso a la enmienda socialista se ha interpretado "justamente" el Reglamento.

Como colofón, se quejó de que Sánchez no esté "encerrado" con toda la prensa despejando las dudas que recogen distintas informaciones sobre su tesis doctoral. "No puede estar en tela de juicio constantemente su honorabilidad", indicó, argumentado que "España no merece un presidente del Gobierno al que llaman cutre mientras él permanece callado".

