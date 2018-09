Irán convoca a representantes de Holanda, Dinamarca y R.Unido por atentado

Teherán, 22 sep (EFE).- El Gobierno iraní convocó a los embajadores de Países Bajos y Dinamarca y al encargado de Negocios del Reino Unido en Teherán para expresarles su dura protesta por los supuestos vínculos con esos países de los terroristas que atentaron hoy durante un desfile en la ciudad de Ahvaz y causaron 25 muertos.

Teherán, 22 sep (EFE).- El Gobierno iraní convocó a los embajadores de Países Bajos y Dinamarca y al encargado de Negocios del Reino Unido en Teherán para expresarles su dura protesta por los supuestos vínculos con esos países de los terroristas que atentaron hoy durante un desfile en la ciudad de Ahvaz y causaron 25 muertos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Bahram Qasemi, dijo en un comunicado divulgado por medios estatales que convocó a los tres representantes de los países europeos por separado.

"No es aceptable que la Unión Europea no incluya en la lista negra a miembros de estos grupos terroristas mientras no perpetren un crimen en suelo europeo", dijo Qasemi.

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó el ataque en su agencia de propaganda Amaq, pero los Guardianes de la Revolución de Irán acusaron del mismo al movimiento separatista árabe Alahvazié y a Arabia Saudí de respaldarlo.

Las autoridades iraníes consideran que integrantes del grupo Alahvazié están dispersos en varios países europeos, incluidos los Países Bajos y Dinamarca, por lo que el portavoz dijo que Irán espera que esas dos naciones extraditen a los criminales que promovieron el acto terrorista en Ahvaz.

"Se reiteró a los embajadores de los Países Bajos y Dinamarca que la República Islámica de Irán había advertido anteriormente sobre la residencia de estos individuos en estos países y ha pedido su arresto y enjuiciamiento", agregó Qasemi en la nota.

Según la agencia oficial IRNA, los embajadores expresaron su profundo pesar por el incidente y prometieron reflejar todos los asuntos planteados en la reunión a sus respectivos gobiernos.

Los diplomáticos también anunciaron la disposición de sus países para cooperar con Irán en la identificación de los atacantes y el intercambio de información en sus registros, dijo Qasemi.

El portavoz afirmó que también se expresó una dura nota de protesta al representante británico en Teherán, en su caso el cargado de Negocios por ausencia del embajador, por una entrevista emitida por un canal de televisión con sede en Gran Bretaña tras el ataque en Ahvaz en el que un portavoz de la organización Ahvaziya había admitido el acto terrorista.

De acuerdo con la misma agencia oficial, al condenar el ataque terrorista, el diplomático británico dijo que al enterarse del ataque terrorista el embajador hizo una declaración en la que condena el atentado.

Tras el ataque por cuatro extremistas, que abrieron fuego con fusiles Kaláshnikov desde detrás de la tribuna de autoridades contra militares y público, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, denunció que el atentado fue "una continuación de las conspiraciones de los regímenes respaldados por EEUU en la región", en alusión a Arabia Saudí y otros países del golfo Pérsico.

Al menos, 25 militares y civiles murieron y 60 resultaron heridos en el atentado en un desfile militar en Ahvaz, tras el que fueron abatidos los cuatro atacantes.