Casado, sobre su máster: "la verdad siempre se abre paso"

VALENCIA, 22 (SERVIMEDIA)

El presidente del PP, Pablo Casado, mostró este sábado su respeto por las decisiones del Poder Judicial después de que ayer la Fiscalía solicitara el archivo de las actuaciones abiertas contra él por la consecución de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Lo hizo pronunciando el siguiente aforismo: "La verdad siempre se abre paso".

Así se pronunció Casado durante su intervención en la reunión de la Junta Directiva del PP de la Comunidad Valenciana en La Pobla de Farnals (Valencia). Casado recordó que la exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Carmen Montón aseguró que "no todos somos iguales" cuando tuvo que dimitir por las presuntas irregularidades sobre su máster. "Tenía razón: no todos somos iguales. No voy a decir nada más, porque no nos falta decir nada más", aseveró.

Exigió al resto de partidos políticos que imiten la "serenidad", la "decencia" y la "dignidad" del PP cuando afronten situaciones análogas a la suya y afirmó que "la verdad siempre se abre paso". Por último, destacó su respeto a las instituciones, a las administraciones y a las decisiones del Poder Judicial, "a diferencia de otros".

(SERVIMEDIA)

22-SEP-18

MST/gja