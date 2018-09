Comunidad valenciana. ximo puig entrega los premios solidarios once cv 2018

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La Fundación Pequeño Deseo, el periodista Pablo Motos, las gasolineras MásOil y la Universidad de Alicante son las ganadoras de los Premios Solidarios ONCE Comunidad Valenciana 2018, que se entregaron este viernes en una gala dirigida por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en Valencia.

Estos galardones reconocen la labor de personas, instituciones, organizaciones, estamentos de la Administración pública, empresas y medios de comunicación que trabajan a favor de la sensibilización, la integración, la accesibilidad, la inserción laboral y la inclusión de las personas con discapacidad. La ceremonia, a la que asistieron más de 700 participantes, contó también con la presencia de Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE; María Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València; Enrique Llin, presidente del Consejo Territorial ONCE CV; José Manuel Pichel, delegado territorial ONCE CV, y Luis Vañó, presidente del Cermi y del Tercer Sector de la comunidad, entre otras personalidades.

En esta edición, los premios recayeron en la Fundación Pequeño Deseo, por hacer realidad los sueños de niños que atraviesan situaciones de gran dificultad (enfermedades, abandonos ); el director de 'El hormiguero' (Antena 3), Pablo Motos, debido a su "notable" aportación a la difusión y visualización de aspectos relacionados con las personas con discapacidad, como el código Braille de lectoescritura paraciegos, el lenguaje de signos para personas sordas o la aplicación de las tecnologías a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad física; las gasolineras MásOil, gracias a su "incansable" labor de inclusión laboral de personas con discapacidad, y la Universidad de Alicante, por su larga trayectoria trabajando a favor la inclusión de los estudiantes con dificultades y, en especial, de los alumnos con discapacidad.

