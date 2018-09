Viernes, 21 de septiembre de 2018 11.00 a.m. EST

GOBIERNO TRUMP - Washington - El presidente estadounidense, Donald Trump, da un mitin en Springfield (Misuri) a favor de los candidatos republicanos de ese estado en las elecciones legislativas de noviembre.

TEXAS ELECCIONES - Austin (TX).- El senador republicano por Texas, Ted Cruz, se enfrenta hoy al aspirante demócrata Beto O'Rourke en el primero de los debates, de una serie de tres, en los que tratarán de desequilibrar la balanza, de cara a unas mediáticas elecciones que centran la atención nacional.

PUERTO RICO EMPLEO - San Juan - El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy que, por sexto mes consecutivo, la cifra estimada de personas empleadas en Puerto Rico reflejó un aumento, al estimarse en 1.007.000.

REUNIÓN MINISTRAS - Montreal (Canadá)- Por primera vez en la historia, ministras de Asuntos Exteriores de todo el mundo se reúnen hoy en Montreal para tratar del "empoderamiento económico y político" de las mujeres y su contribución al diálogo global.

FLORIDA EMPRENDEDORES - Miami - La Fundación Knight anunció hoy una inversión de dos millones de dólares a Endeavor Miami, filial de Endeavor Global, la organización creada en América Latina hace 20 años que es el líder mundial en la creación de comunidades de innovadores y emprendedores de alto impacto.

BID LATINOAMÉRICA - Washington - El papel del auditor interno ha evolucionado y ya no es un "policía" contable, sino que debe adaptarse a una "nueva realidad tecnológica" en la que los problemas son de carácter más "integral", apuntó Jorge da Silva, Auditor Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

PUERTO RICO DISEÑO - San Juan - Celina Nogueras y Miguel Miranda, de la empresa Muuaaa Design Studio, hacen historia como los primeros puertorriqueños que participan en la Bienal de Diseño de Londres, donde hasta el día 23 exhiben se miden a otras grandes marcas de 40 países, ciudades y territorios.

CALIFORNIA HISPANOS - Los Ángeles - El narrador ecuatoriano Jaime Jarrín se une hoy a las grandes estrellas del béisbol en un tributo de los Dodgers a este periodista inmigrante de 82 años que lleva más de seis décadas dedicadas al equipo de Los Ángeles.

PUERTO RICO MÚSICA - San Juan - El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, quien promociona la campaña cultural local, "Aplauso en clave", afirma a Efe que se encuentra en la "mejor etapa" de su carrera, de la cual cumple 25 años, por la madurez que ha logrado en la música y con su familia que le han hecho valorar más las cosas.

CALIFORNIA LIBROS - Los Ángeles - Más allá de palmeras, de Hollywood, de atascos y de playas, el libro "This is (Not) L.A.", que acaban de editar Jen Bilik y Kate Sullivan, trata de rebatir los mitos y estereotipos sobre Los Ángeles.

