El pp exige a sánchez explicaciones sobre su tesis aunque sea "a través de plasma"

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, exigió este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones ante los medios de comunicación sobre su tesis doctoral aunque sea "a través del plasma" que tanto criticaba a su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy.

El 'número dos' de Pablo Casado en Génova aseguró en rueda de prensa que su formación intentará que "cuanto antes" se produzca la comparecencia de Sánchez en un Pleno monográfico del Senado. "Será citado si no da explicaciones antes ante los medios, que es lo que debería hacer", indicó.

"Acusaba a Rajoy de hablar a través del plasma, ¡pues que dé explicaciones a través del plasma, que seguramente hasta nos vale!", enfatizó García Egea, sugiriéndole el uso de la videoconferencia, el ordenador o la tecnología que estime. Incluso, en tono de sorna dijo estar dispuesto a "asesorar" al presidente sobre las opciones tecnológicas que tiene a su alcance.

Así, aconsejó a Sánchez dar "explicaciones cuanto antes" y asumir que esto forma parte de su función como presidente del Gobierno. Se quejó de que el jefe del Ejecutivo lleve "dos semanas sin abrir la boca sobre su tema y que sus socios (Podemos) lo más grave que le han dicho es que es cutre".

En este punto, se dirigió al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para afearle que mantenga "blindado" a Sánchez a pesar de apreciar que es "cutre" que el libro que el presidente escribió con Carlos Ocaña copie párrafos de la conferencia de un diplomático, el actual embajador de España en Australia.

No obstante, fuentes populares cuestionaron la utilidad de la comisión de investigación sobre la tesis de Sánchez que Ciudadanos ha dicho que pedirá si no da antes explicaciones en el Congreso. "¿Para qué ha valido la de la 'caja b'?", se preguntaron, a pesar de considerar que "la credibilidad de Sánchez está por los suelos".

Por ello, el PP forzará la comparecencia de Sánchez en el Senado, donde dispone de mayoría absoluta, a no ser que el jefe del Ejecutivo haga un auténtico despliegue mediático en los próximos días, "al estilo Casado", y así no sea necesaria. De no ser así, la Mesa de la Cámara Alta calificará el próximo martes la propuesta y los populares trabajarán para que comparezca a la mayor prontitud.

(SERVIMEDIA)

21-SEP-18

MFN/gja