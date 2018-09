El Gobierno encarga al Consejo de Estado un informe sobre cómo "reducir" el aforamiento de diputados, senadores y Ejecutivo

El Consejo de Ministros ha encomendado este viernes al Consejo de Estado que elabore una propuesta para modificar la Constitución en lo que refiere al aforamiento de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete que preside Pedro Sánchez, la ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá, ha explicado que se ha decidido iniciar el procedimiento para modificar el régimen de aforamientos que fija la Constitución.

Para acelerar el proceso, se ha iniciado según la previsión del artículo 2.3 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado encomendándole la elaboración de propuesta de reforma constitucional, ya que el informe del órgano consultivo es "preceptivo" para una reforma de la Carta Magna.

En concreto, el Ejecutivo le ha pedido la modificación del artículo 71.3 y 102.1 para "reducir el alcance de los aforamientos políticos" y quede "sólo para el ejercicio de sus funciones".

Sobre lo que no ha dado demasiadas pistas Celaá ha sido acerca de si los delitos de corrupción entran o no en este recorte del aforamiento. Al respecto sí que se ha pronunciado el PSOE esta mañana.

La incógnita con los delitos de corrupción

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha anunciado que los políticos perderán el aforamiento para aquellos delitos relacionados con la corrupción según la reforma de la Constitución que quiere aprobar el Gobierno.

Así lo ha adelantado en una entrevista en TVE, en la que ha explicado que la propuesta del PSOE consiste en quitar el aforamiento a los políticos para que aquellos delitos que se puedan cometer en el ámbito personal, por lo que, según ha recalcado, los políticos no estarían aforados para delitos de corrupción.

"La propuesta consiste en que si yo salgo a la Tribuna y digo que quiero que se ilegalice la Fundación Franco porque considero que genera odio, que a mi no me puedan demandar por eso, que si me demandan, yo esté aforada, pero que todos aquellos que sean delitos de corrupción evidentemente estén fuera del aforamiento", ha explicitado la portavoz socialista.

Ante la exigencia de Unidos Podemos de limitar la inviolabilidad del Rey para apoyar la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para eliminar los aforamientos, Lastra ha defendido que los artículos referidos al Jefe del Estado requieren una reforma agravada y el PSOE actualmente no lo tiene previsto.