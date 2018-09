Iglesias apuesta por someter a referéndum si se prohíben los toros

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sugirió este viernes preguntar, primero en los pueblos donde se celebran corridas de toros y finalmente en toda España, "si la mayoría quiere toros o no los quiere", y en caso de triunfar el 'no', prohibir estos eventos.

Iglesias contestó así, en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, a dos preguntas que se le formularon por Twitter para que las contestara en el plató: una de ellas le requería su opinión personal sobre la caza y otra sobre las corridas de toros.

Respecto a la primera, dijo que no le gusta, pero que entiende "que es una cosa compleja y no se puede prohibir" e incluso "puede tener efectos beneficiosos". Con el mismo enfoque tomó posición sobre las corridas: "No me gustan, pero entiendo que los toros no se pueden prohibir por decreto, pero habría que preguntar a la gente".

En principio, constató que Podemos cree que "no se deberían subvencionar los toros con dinero público", pero, más allá, propuso, "a partir de ahí, preguntar a los ciudadanos, en sus pueblos, o en determnados territorios, o por que no, un día en España, si la mayoría quiere toros o no los quiere". "A mí no me gustan, pero entiendo que tampoco lo puedo imponer simplemente a todo el mundo, sino que lo tendrá que decidir la mayoría", culminó

