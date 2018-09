Cataluña. batet pide al govern que defina hacia dónde quiere ir

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, señaló este viernes que lo importante en la relación entre los gobiernos de España y de Cataluña es que haya interlocutores, pero pidió al Govern que defina un rumbo, un proyecto y un objetivo de hacia dónde quieren ir.

Así lo aseguró en RNE, donde remarcó que el Gobierno de Pedro Sánchez mira a todo aquel partido que quiere mantener una interlocución y pretende ir generando una confianza que se rompió con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy

Por ello, la responsable de Política Territorial y Función Pública demandó que a todas las reuniones bilaterales entre Gobierno y Generalitat se lleve una declaración honesta para generar un clima de confianza.

En este sentido, apuntó que el bloque independentista "tiene fisuras" y recordó que cuando uno de los grupos presentó una moción, les presentaron una enmienda y hubo un acuerdo, por lo que "teníamos una moción pactada y aun así fue retirada del orden del día en el Congreso".

"No había pasado en la historia del parlamentarismo que cuando has llegado a un acuerdo que da soporte al Gobierno, se retire una moción, pero bueno, se retiró porque ERC no le daba apoyo a esa moción y creo que esa brecha y esas diferencias existen", apuntió Batet.

REUNIÓN SÁNCHEZ-TORRA

Respecto a cuándo se producirá una segunda reunión entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, la ministra de Política Territorial y Función Pública respondió que aún no lo saben, porque "todavía no ha terminado la primera ronda con los presidentes autonómicos".

Además, añadió, Sánchez "ha tenido un papel imprescindible" en las reuniones en la Unión Europeo y en países de América Latina, "lo que ha provocado que la ronda de reuniones con presidentes se haya ido alargando y la fecha de la próxima reunión con Torra no esté cerrada".

En este sentido, valoró la reunión entre ambos presidentes, que "fue muy importante como detonante para hablar de una agenda de normalidad y para poder poner en marcha comisiones y subcomisiones que se han puesto a trabajar ya en septiembre".

Batet aseguró que atenderán las "necesidades reales" de los catalanes para volver a la "normalidad que se merecen y que vamos recuperando". "Veremos cómo evoluciona para que pueda haber más reuniones".

