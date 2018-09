Presupuestos. lastra asegura que habrá pge en febrero

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, se mostró este viernes segura de que el Gobierno conseguirá tener aprobados "en febrero" los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Lastra negó que si no consiguen respaldo parlamentario para los PGE vaya a haber elecciones en febrero, porque "vamos a conseguir aprobar los Presupuestos".

La 'número dos' del PSOE explicó que en noviembre llegarán a la Cámara los Presupuestos "y lo que queremos es tenerlos aprobados en febrero". Se mostró segura de ese logro porque, "más allá de las tensiones que pueda haber con los socios -parlamentarios- y los dimes y diretes, ahora lo que tenemos es un acuerdo que ya está fructificando con Unidos Podemos y, a partir de ahí, empezaremos a hablar con el resto".

De esta manera se mostró segura también de que los diputados "nacionalistas e independentistas" apoyarán, porque lo que quieren son más recursos económicos para sus comunidades autónomas, "a las que el PP ha maltratado e infrafinanciado" en sus años de Gobierno.

Lastra no tiene "la más mínima duda" de que habrá PGE pese al advertencia de ERC, porque su portavoz Joan Tardá sabe "perfectamente que hay separación de poderes" y que en lo que tiene que ver con los políticos que están en la cárcel "ahí no tenemos capacidad de decisión".

SÁNCHEZ, MUY HONESTO

Por otra parte, Lastra defendió que el presidente del Gobierno "es una persona muy honesta y lo que pretenden es minar su honestidad, y no lo van a conseguir", con las informaciones sembrando dudas sobre su tesis y el libro que publicó posteriormente.

Lamentó que ya van "unas cuantas semanas de ruido", pero "estas dos últimas han sido de mucho ruido y mucha furia por parte de la derecha", porque la oposición "no tiene políticamente nada que echar en cara" al Ejecutivo y por eso van "a lo personal para mermar al presidente".

Reiteró, como ya se dijo desde Moncloa, que el copiado que aparece en libro de Sánchez con Carlos Ocaña es un "error" que se va subsanar, y que no es más que 450 palabras que "están sin el entrecomillado".

A su juicio, todo esto no es más que "ruido" de la oposición para que "no se hable de lo importante", que son las medidas que va impulsando el Ejecutivo, porque "este Gobierno que dicen que está débil parlamentariamente no ha perdido votaciones en el Congreso", obviando que no lograron aprobar la senda de déficit en julio y que sufrieron una malograda votación en la elección del nuevo Consejo de Administración de RTVE.

