Cataluña. batet responde a tardà que no vulnerarán algo tan "importante y sagrado" como la separación de poderes

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, afirmó este viernes que el Gobierno "no da ni dará órdenes" a la Fiscalía, porque si lo hiciera vulneraría algo tan "importante y sagrado" en un sistema democrático como es la separación de poderes.

De este modo respondió la ministra, en declaraciones a RNE, al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, quien pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que se retiren las acusaciones de rebelión para los políticos presos catalanes como condición para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

Sobre este tema, la ministra remarcó que la Fiscalía no recibe órdenes por parte del Gobierno y señaló que "es muy importante respetar su autonomía y el trabajo que debe hacer con independencia del Gobierno". "Ese respeto institucional y el cumplimiento de la Constitución es lo que este Gobierno hace y seguirá haciendo", aseguró.

Por ello, añadió que las fuerzas políticas independentistas, y las que no lo son, "saben que no se puede pedir cosas al Gobierno que no se pueden hacer".

Batet afirmó que hay mucho margen para hacer cosas y hay mucho que negociar sobre cómo mejorar las vida de las personas o cómo cooperar y colaborar, pero "no se puede pedir que hagamos cosas que no están en nuestras manos y no es competencia nuestra".

"Este hecho vulneraría algo tan importante y sagrado en un sistema democrático como es la separación de poderes, que es imprescindible que se mantenga intacto", aseveró la responsable de Política Territorial y Función Pública.

ÚTILES PARA LOS CIUDADANOS

Ante la advertencia de Tardà de no apoyar los PGE, Batet comentó que ERC "tendrá que plantearse, llegado el momento, si apuesta por unos Presupuestos que ponen las políticas sociales como prioridad o si no los apoya".

Por ello, indicó que "si ERC quiere ser útil para los ciudadanos, deberían apoyar los Presupuestos, porque se deben apoyar o no en función de sus contenidos", pero "si deciden no apoyarlos por otras razones peregrinas es su responsabilidad y sobre ello tendrá que responder el partido que no los apoye", concluyó Batet.

