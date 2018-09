Rivera ve a sánchez acorralado por la "sombra de fraude" sobre su tesis

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este jueves que existe una "sombra de duda" sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que esta situación "acorrala" y "atrapa" al jefe del Ejecutivo.

En declaraciones en el Congreso, Rivera valoraba así que 'El País' informara este miércoles que Sánchez y el economista Carlos Ocaña incluyeran en su libro 'La nueva diplomacia de la economía española', publicado en 2013, párrafos sin citar de una conferencia que el diplomático Manuel Cacho pronunció en la Universidad Camilo José Cela.

El líder de la formación naranja sostuvo que esta nueva información viene a confirmar que "aquí hay una sombra de fraude que atrapa, que acorrala al presidente del Gobierno".

"A Sánchez se le acaba el tiempo y la credibilidad", dijo Rivera, quien añadió que el jefe del Ejecutivo "tiene que dar la cara en el Congreso, no se puede seguir escondiendo".

Añadió que lo conveniente sería que el presidente fuera voluntariamente a explicar su tesis a la Cámara Baja, pero que si no es así el resto de partidos deberían sumarse a una petición para obligarle a comparecer. En este sentido, Rivera sostuvo que Podemos "está siendo cómplice de que Sánchez no dé la cara", en referencia a que la formación morada no haya respaldado hasta ahora la comparecencia del presidente.

