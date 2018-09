Aforados. podemos no apoyará la limitación de aforados si deja fuera a la casa real

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseveró este jueves que su grupo parlamentario no va a "apoyar una medida que deje fuera del control democrático a la Monarquía", en referencia a la tramitación del proyecto de ley para limitar los aforamientos.

Lo hizo durante la presentación del escrito de reconsideración del grupo a la Mesa del Congreso para que "los partidos monárquicos (PP, PSOE y Ciudadanos)" piensen que son los máximos interesados en demostrar la limpieza de esta institución" y por tanto no veten la comisión de investigación solictada por Unidos Podemos sobre los bienes y finanzas del Rey emérito, como ya hicieron hace dos semanas.

Sobre el escrito de reconsideración, Iglesias argumentó que no hay inviolabilidad del monarca fuera de las actuaciones que emprenda con el aval del Consejo de Ministros y que en todo caso habría privilegios para el actual jefe del Estado, no para el anterior. En su opinión, "un Gobierno que nació de una moción contra la corrupción no puede amparar casos de corrupción en la Monarquía", así que el PSOE debe ser "coherente".

También en su proyecto de ley para limitar los aforamientos, respecto al cual el líder de Podemos dictaminó que "es absurdo plantear un debate en el que todo el mundo está de acuerdo sin responder a una demanda social" como la de fiscalizar también las acciones del Rey cuando sus actos no estén avalados por el Consejo de Ministros, y, aunque el grupo valorará en su momento cómo se plantea el proyecto de ley, advirtió: "No vamos apoyar una media que deje fuera del control democrático a la Monarquía".

Unidos Podemos ya cambió el martes del sí a la abstención su voto a la moción de Ciudadanos para eliminar los aforamientos de cargos políticos al rechazar el grupo proponente una enmienda del PNV que pedía acabar con la inviolabilidad del Rey. Fuentes de Unidos Podemos indicaron a Servimedia que este cambio de voto perseguía también que perdieran su aforamiento los miembros de la Casa Real que no son propiamente el monarca.

