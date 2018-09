El psoe, convencido de que los letrados le darán la razón en la polémica sobre su 'treta' parlamentaria

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, se mostró este jueves convencida de que los letrados del Congreso les darán la razón sobre la 'treta' parlamentaria empleada para modificar la ley de Estabilidad Financiera y eliminar la posibilidad de veto del Senado a los objetivos de déficit.

En los pasillos del Congreso, Lastra aseguró que el método empleado es habitual y despejó toda duda sobre la opinión que vayan a dar los letrados de la Cámara, en el caso de que el Partido Popular, como ya ha avanzado, decida recurrir a la Mesa la decisión de la Comisión de Justicia de admitir la enmienda que modifica la norma de estabilidad.

"Nos van a dar la razón, no ha lugar para que no", repitió dos veces la 'número dos' del PSOE ante la insistencia de los periodistas. Y añadió que "lo que no se explica" es que Partido Popular y Ciudadanos "quieran hurtar el debate al Congreso" presentando en la Mesa ese recurso que impediría la tramitación de la enmienda en la Comisión de Justicia.

"El PP y CS Utilizan su mayoría en la Mesa, que no en el Congreso, para evitar la tramitación de iniciativas legislativas", lo cual es, dijo, "secuestrar el Congreso".

El PSOE presentó el martes una enmienda a la ley de formación de jueces contra la violencia de género que ya se está tramitando para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y suprimir la capacidad de veto del Senado sobre los objetivos de déficit de las cuentas públicas.

