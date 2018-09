Casado ve "inconstitucional" la vía de sánchez para arrebatar al senado su capacidad de veto a la ley de estabilidad

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, consideró este miércoles que es "inconstitucional" el atajo que han tomado los socialistas con el objetivo de impedir el veto del Senado a los objetivos de déficit contemplados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria a través de la norma sobre la formación de los jueces en materia de violencia de género.

El líder del PP hizo estas consideraciones desde Salzburgo (Austria), después de que este martes el PSOE usase una enmienda a la Ley contra la Violencia de Género sobre formación de jueces para acelerar el trámite de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, de esta forma, poder arrebatar al Senado su capacidad de vetar la senda de déficit.

"Estoy convencido de que se va a evitar porque es inconstitucional", sentenció Casado, para a continuación recordar que hasta en seis ocasiones el Tribunal Constitucional ha dicho que este tipo de maniobras, que implican un "filibusterismo claro" para sortear al Senado, "no tienen encaje en nuestro ordenamiento jurídico".

Ante esta situación, detalló la ofensiva parlamentaria con la que responderá el PP y en la que ya han empezado a trabajar. En primer lugar, explicó Casado, "vamos a intentar que en la Mesa de la Comisión de Justicia esto no siga adelante". "Si no es así, con la mayoría que tenemos en la Mesa de la Cámara intentaremos que esa enmienda no pase a votación en el Pleno y si por cualquier causa eso se impidiera tenemos dos fórmulas para ir al TC, o bien amparo o vía recurso", sintetizó.

OFENSIVA PARLAMENTARIA

Fuentes populares confirmaron esta misma tarde la presentación ante la Comisión de Justicia de un escrito, teniendo en cuenta que mañana se reúne la Mesa de este órgano. En el texto solicitan que no se califique la enmienda introducida por los socialistas a una norma sobre violencia de género y, en el caso de hacerlo, se reclamaba que se rechace su contenido.

En el escrito también se avisa de que se presentará un recurso de amparo por esta misma cuestión ante la Mesa del Congreso de los Diputados. Es más, el Grupo Parlamentario Popular de forma paralela ha presentado esta tarde otro documento ante el órgano de Gobierno que preside Ana Pastor anunciando los pasos dados y para que exija a la Mesa de la comisión que no admita la enmienda introducida.

En base a lo que se decida mañana en la Mesa de esta comisión, que está integrada por dos miembros del PSOE, uno de ERC y dos del PP, se hará llegar un recurso de alzada ante la Mesa de la Cámara Baja para que se pare lo que, en palabras de las fuentes consultadas, es "un fraude de ley brutal" y "una estafa en toda regla".

Según el PP, "no existe ningún precedente" de que el mismo día que un grupo parlamentario defiende en el Pleno la toma en consideración de una proposición de ley registre en la Cámara una enmienda con un "contenido idéntico" en una proposición de ley "completamente ajena".

En esta línea, el presidente del PP subrayó esta tarde que "no se puede permitir en ningún caso que se tumbe la soberanía nacional representada por el Senado" y que se haga "en una cuestión tan territorial" como es el 'techo de gasto' -que afecta a las administraciones autonómicas-.

Casado denunció el "autoritarismo" de un Gobierno al que "le da igual la ley, las instituciones, el parlamentarismo bicameral y solo quiere permanecer en La Moncloa una vez más". "Desde luego no va a ser con nuestra inacción", advirtió.

(SERVIMEDIA)

19-SEP-18

MFN/gja