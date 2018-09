Madrid. el psoe califica de "calamitoso" el inicio del curso escolar

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid Juan José Moreno valoró este miércoles el comienzo del curso escolar y destaco que "ha tenido una gestión calamitosa, descuidada, una planificación tardía e insuficiente y una organización más que deficiente que sufrirá una gran parte del alumnado".

Respecto al profesorado, dijo que, con el aumento del alumnado en este curso, si se da por buena la afirmación de que se van a incorporar 800 profesores nuevos, estos son justos los necesarios para mantener el ratio profesor/alumno del curso pasado".

Además, añadió, según los sindicatos, hay más de 3.000 plazas de profesores no asignadas al comienzo del curso, lo que supondrá aulas sin profesorado al comenzar las clases.

Por otro lado, indicó que la educación concertada crece en 380 profesores que, con la anunciada asignación de orientadores en los centros, subirá a 860, "con únicamente el 30% de cobertura, frente al 54% de la pública". Además, manifestó que "la concertada crecerá en más profesores que la pública y mejorará su ratio".

También denunció que, "si inspeccionamos los centros incluidos en el anexo de inversiones de los Presupuestos 2018, casi la mitad de los centros (24) allí consignados se han entregado en condiciones inacabadas e insuficientes. Supone, al menos, 8.000 alumnos afectados".

A su juicio, 10 de los 50 consignados en presupuestos pueden considerarse aceptablemente acabados para impartir docencia, pero señaló que en más de un tercio de los centros del listado no se han realizado "en absoluto" las actuaciones previstas, lo que alcanza alrededor de 5.000 afectados, y añadió que "dado que hay obras realizadas no consignadas explícitamente en los presupuestos, muchas de ellas inacabadas o no realizadas, las cifras finales suponen muchos más centros". "Esto supone cerca del 2,5% del alumnado de la educación pública afectado, muy por encima del 0,1% indicado por el consejero de Educación", añadió.

Sobre el inicio del curso universitario, dijo que comienza con unas tasas universitarias que son un 33% más caras en grado y un 53% en máster que en el curso 2011/2012 y afirmó que siguen siendo un 40% más caros que la media nacional. Finalmente, declaró que el gasto por alumno es el más bajo de todas las CCAA y menos de la mitad que el del País Vasco.

