Miércoles, 19 de septiembre de 2018 11.00 a.m. EST

GOBIERNO TRUMP - Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita hoy Carolina del Norte, el estado más afectado por el paso del huracán Florence, para supervisar los daños provocados por la tormenta que tocó tierra el pasado viernes en la costa este del país.

P.RICO HURACANES - Naguabo - A un día para que se cumpla un año del devastador paso del huracán María sobre Puerto Rico, aún los residentes del municipio de Naguabo (sureste), sufren las consecuencias con apagones de luz, falta de vivienda y escasa ayuda de las autoridades, tanto locales como federales.

(vídeo) (foto)

TEXAS ELECCIONES - Austin (TX) - La carrera electoral para uno de los puestos a senador por Texas está centrando gran parte de la atención mediática, donde el republicano Ted Cruz, motivado por las encuestas favorables, prosiguió hoy los ataques hacia su oponente en materia migratoria.

COLORADO LONGEVIDAD - Denver (CO)- Altas montañas, buenos salarios y tranquilidad alargan la existencia de los habitantes de las Rocosas del oeste de Colorado, donde la expectativa de vida llega a casi a los 87 años, mucho más que en la mayoría del país.

BM POBREZA - Washington - El Banco Mundial (BM) da a conocer hoy los últimos datos sobre la pobreza extrema a nivel global, personas que viven con menos de 1,90 dólares al día.

OEA VENEZUELA - Washington - El opositor venezolano David Smolansky, líder de un grupo de trabajo en OEA sobre Venezuela, cree que la comunidad internacional apoyaría una rebelión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de los rangos medios y bajos de las Fuerzas Armadas.

(vídeo)

CINE FESTIVAL - Los Ángeles - El Festival de Cine de Los Ángeles arranca este jueves con una programación que incluye la exhibición de 40 largometrajes y 31 cortometrajes procedentes de 26 países.

TELEVISIÓN HISPANOS - Miami - El actor argentino Ignacio Serrichio, quien se estrena en la TV en español con "El Recluso" tras trabajar con Clint Eastwood y protagonizar "Lost in Space", dijo a Efe que quiere usar su voz para educar sobre las enfermedades de salud mental, que cobraron la vida de su hermano menor.

(foto)(vídeo)

CINE COMEDIA - Los Ángeles - Jack Black, que se sumergió junto a Cate Blanchett en el mundo mágico de "The House with a Clock in Its Walls", dijo a Efe que ser único y extraño ha sido "la fuente" de todos sus "poderes". Por David Villafranca

(foto)

--------

Pueden dirigir sus consultas a Hernán Martín Alonso

(newsdesk@efeamerica.com). Telf 1-202-745-7692