Cs pedirá a la comisión de justicia que no admita la enmienda para acelerar la senda de déficit

Ciudadanos presentará un escrito ante la Mesa de la Comisión de Justicia para que no admita la enmienda a la Ley contra la Violencia de Género por la que el PSOE quiere reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para acelerar así la supresión de la facultad que tiene el Senado de vetar la senda de déficit y aprobar ésta.

Lo anunció el presidente del PP, Albert Rivera, quien denunció que el Gobierno socialista "no tiene escrúpulos" y es "capaz de meter una enmienda inconstitucional" en una ley "tan sensible" y "tan transversal" que fue capaz de suscitar un pacto de Estado, como la de Violencia de Género.

La tramitación de la reforma de esta norma para introducir formación en cuestión de género a los jueces fue aprovechada anoche por el PSOE para introducir una enmienda que modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria retirando al Senado la prerrogativa de tumbar la senda de déficit. Esto aceleraría la aprobación de ésta última y por ende de los Presupuestos Generales del Estado.

"Si le queda un poco de dignidad, que retire la enmienda. No se pueden cometer fraudes de ley para seguir un cuarto de hora más en la Moncloa. Que no avergüence más a las instituciones", reconvino Rivera a Sánchez, recordándole que el PSOE ya recurrió una argucia reglamentaria similar del PP y el Tribunal Constitucional le dio la razón en uno de los 14 casos en que ha dictaminado que "no se puede modificar el objeto de una ley durante el curso de esa ley".

Rivera denunció que, con esta estrategia para acelerar la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se hurta a los grupos la capacidad de debatirla y presentar enmiendas. Aunque el PP va a hacer lo mismo ante la Mesa de la Comisión de Justicia, y en una segunda instancia acudir a la Mesa del Congreso, Rivera quiso presentar su iniciativa como una idea propia y, "si otro grupo hace lo mismo, mejor", porque ambos grupos tendrán que sumar sus votos para detener la enmienda en una comisión que preside la socialista Isabel Rodríguez.

19-SEP-18

