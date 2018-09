Tardá advierte a sánchez de que cataluña puede ser su "tumba política"

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, advirtió este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la situación en Cataluña puede ser su "tumba política".

En la sesión de control al Ejecutivo, el portavoz de la formación independentista instó al presidente a que dé instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que no pida condena contra los políticos catalanes que están en prisión y le animó a convocar un referéndum en Cataluña para que la ciudadanía decida su futuro.

"La solución solamente puede ser el diálogo, la negociación, y los acuerdos para que finalmente los catalanes puedan decidir en un referéndum, avalado por la comunidad internacional, y puedan decidir si el futuro pasa por que Cataluña sea más autónoma o si debe ser una república", afirmó Tardá.

El presidente del Gobierno recordó que el PSOE, tanto en el Gobierno como en la oposición, siempre ha defendido que "no se puede judicializar" la crisis política que hay en Cataluña y apostó por su receta de combinar "ley y diálogo". "Respetemos la ley y encontremos cauces para fructificar ese diálogo", dijo.

Tras acusar a Sánchez de tener una posición un "tanto hipócrita políticamente", Tardá ligó el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a las sentencias sobre los políticos catalanes que están en prisión.

Le acusó de instar a un diálogo al tiempo que excluye a los independistas y le advirtió de que "un escenario de exclusión es pan para hoy y hambre para mañana, y si además es un escenario de venganza y de escarmiento, todavía más. Si no insta a la Fiscalía General del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿como será posible pactar los Presupuestos?", se preguntó Tardá, para, acto seguido, concluir que "casi es un imposible".

El presidente del Gobierno instó a la Generalitat a que apueste por el diálogo, porque "la prioridad no es la independencia, es la convivencia". Agregó que el Gobierno central "por supuesto" impulsará el diálogo, y que está "impulsando la normalidad institucional como paso previo a la normalización social", mientras "el bloque independentista lo que tiene que hacer es no dejar cerrado ese Parlament para que haya diálogo entre catalanes y no contra catalanes. Ni más muro ni más brechas, sino convivencia, y en eso estará este Gobierno".

