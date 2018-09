Aforados. podemos ya no apoya la propuesta de cs contra los aforamientos por dejar inviolable al rey

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

Unidos Podemos no apoyará finalmente la proposición de ley de Ciudadanos para limitar los aforamientos "principalmente" por no haber aceptado el grupo proponente la enmienda del PNV que pretendía incluir la supresión de la inviolabilidad del Rey.

Así lo anunció este martes en los pasillos del Congreso de los Diputados la portavoz adjunta, Ione Belarra, pese a que ella misma había avanzado el voto a favor de la iniciativa en su rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este mediodía.

"Hemos decidido no apoyar la iniciativa de Cs, principalmente porque no han aceptado la enmienda del PNV para que el Rey deje de ser inviolable y todos seamos iguales ante la Ley", desveló Belarra, quien se quejó de que, "por apellidarse Borbón", alquien pueda no responder ante la Justicia como el resto de los ciudadanos.

"Ésta no es la reforma por la que nosotros estamos apostando", denegó la portavoz adjunta de Unidos Podemos, señalando que "no basta con eliminar los aforamientos sino qe necesitamos también eliminar la figura de la inviolabilidad del monarca" además de las puertas giratorias y blindar los derechos sociales.

Belarra dijo que a su grupo le "preocupa" que el PSOE sí que vaya a apoyar la iniciativa, aunque añadió que el desencuentro en "una moción no cambia el futuro de nuestra relación" parlamentaria.

Sólo pidió a los socialistas que rectifiquen y apoyen la comisión de investigación que Unidos Podemos pidió constituir en el Congreso sobre las finanzas del Rey emérito y que el PSOE contribuyó a vetar en la Mesa de la Cámara junto al PP y Ciudadanos.

Para Belarra, "hay indicios más que fundados" de que el rey Juan Carlos pudo tener cuentas en Suiza, terrenos en el extranjero que no se sabe cómo se han pagado y haber cobrado mordidas de operaciones comerciales.

