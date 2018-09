Aforados. los grupos parlamentarios no se ponen de acuerdo sobre la eliminación de los aforamientos en madrid

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de modificar la Carta Magna para eliminar el aforamiento para políticos nacionales (diputados y senadores) ha sido comentada por los portavoces parlamentarios de la Asamblea de Madrid, quienes no se ponen de acuerdo en la posibilidad de emprender esta misma iniciativa a nivel autonómico.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dijo que "llama la atención" la decisión de Sánchez, ya que su grupo trajo hace tiempo este asunto al Parlamento regional y también planteó hacerlo a través de una "reforma express" del Estatuto de Autonomía, pero "dijeron que no" desde el Grupo Socialista.

Tras pedir a los socialistas que "se aclaren", consideró esta propuesta de Sánchez una "cortina de humo para tapar sus contradicciones en la venta de armamento". Aseguró que no traerá esta cuestión al Parlamento regional porque "no tenemos escaños suficientes para reformar el Estatuto y porque, en su momento, PP y PSOE se opusieron". No obstante, aseguró que "mañana mismo lo podemos traer si lo aceptan".

Sobre este mismo asunto, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, se pronunció a favor de la supresión de todos los aforamientos. Tras señalar que este asunto afecta a unas 22.000 personas y que hay más de 700.000 que no pueden encender la calefacción en invierno, dijo que "esperaba más" de Sánchez.

Dijo que esta iniciativa "tiene interés por ser un avance democrático", pero manifestó que el presidente del Gobierno se debería preocupar por lo que afecta a millones de ciudadanos como el paro o la pobreza energética.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, se refirió a la necesidad de suprimir los aforamientos y dijo que, "en estos momentos, no hay condiciones políticas" de afrontar esta cuestión en la Asamblea.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, explicó que esta iniciativa, que la planteó su grupo en una reforma del Estatuto que llevaba varias cuestiones más como la creación de nuevas circunscripciones electorales, "lleva paralizada muchos meses porque PSOE y Podemos dijeron no a algunas cosas". Además, criticó que Sánchez ha lanzado esta propuesta como "cortina de humo ante el desastre de sus 100 días" al frente del Gobierno de España.

(SERVIMEDIA)

18-SEP-18

SMO/pai