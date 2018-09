Aforados. el pp aboga por suprimir "todos los aforamientos" pero carga contra el ejecutivo por lanzar una "cortina de humo"

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular se mostró este martes abierto a eliminar "todos los aforamientos" al tiempo que criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya lanzado una "cortina de humo" con la propuesta de reforma la Constitución para "tapar" las informaciones sobre su tesis doctoral.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Monserrat, recordó que los populares ya contemplaban la supresión de los aforamientos en el programa con el que se presentaron a las elecciones generales.

Preguntada de que por qué el PP no es partidario de limitar por inviolabilidad del Rey si apuesta por limitar los aforamientos, la portavoz respondió que en el programa electoral ya decían la "limitación de todos los aforamientos, no solo de unos tipos". Fuentes parlamentarios del PP precisaron que la Corona quedaría al margen de esta cuestión pese a que la portavoz no lo precisó tras varias preguntas sobre la cuestión.

En su intervención, la portavoz criticó que el Ejecutivo lanzó la propuesta de una reforma de la Constitución sin haber llamado si quiera al Partido Popular por teléfono. Lo ve una "frivolidad" que hablen de reforma sin contar con el que PP; y "sin el PP no avanza ningún tipo de reforma" porque representan a 134 diputados frente a los 84 del PSOE.

Así, remarcó que una reforma de la Carta Magna debe hacerse "desde el rigor, el consenso y el diálogo" y se escudó en el debate parlamentario que se propiciará sobre la reforma de los aforamientos en el Congreso de los Diputados por la moción presentada por Ciudadanos y a la que los partidos, incluido el PP, han presentado enmiendas.

Monserrat no avanzó la posición de voto de los populares hasta que no se produzca el debate y tampoco lo circunscribió a que se acepte la enmienda que presentaron y en la que creen "mejorar" la iniciativa de CS al incluir la solicitud de informes a los órganos colegiados competentes sobre la "limitación" de los mismos y "si procediera" la eliminación de todos.

SÁNCHEZ, EN EL SENADO

No obstante, la portavoz popular cargó contra el presidente del Gobierno por lanzar la propuesta de la reforma de la Constitución sólo como una "cortina de humo" para "tapar" la "incompetencia de este Gobierno en todas las políticas", así como la situación de Sánchez con su tesis doctoral.

De hecho, la portavoz comentó que los populares insistirán en la necesidad de que el presidente despeje en sede parlamentaria las dudas sobre su tesis después de que hoy han comprobado que en la Junta de Portavoces se han quedado "solos" PP y Cs con esta solicitud ya que sus socios, "lo han vuelto a proteger" porque son "todos esclavos de la moción de censura".

La petición de comparecencia de Sánchez pedida conjuntamente por PP y CS se admitió a trámite por la Mesa del Congreso esta mañana por lo que será calificada en la Junta de Portavoces de la semana que viene. Tras el testeo de hoy, los populares creen que no habrá el respaldo necesario.

No obstante, Monserrat indicó que contemplan "otros instrumentos" para que Sánchez dé explicaciones sobre la tesis para "sacar todo tipo de sospechas". Fuentes parlamentarias dejaron entrever que podría solicitarse en el Senado esta comparecencia aprovechando que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Sobre esta cuestión, la portavoz del PP señaló que hay informaciones que dicen que "puede haber hay un porcentaje de plagio" en la tesis del presidente lo que le llevó a recordar unas palabras de Sánchez a Mariano Rajoy en un Pleno del Congreso de que en Alemania, por un plagio se dimite.

