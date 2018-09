Delgado asegura que nunca se vio con el enviado de guatemala que buscaba la extradición de un cliente de villarejo

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró este martes que no participó en "ninguna reunión oficial o no oficial" con un representante de Guatemala que vino a España el año pasado para interesarse por la extradición del naviero Ángel Pérez Maura, que presuntamente había contratado al comisario José Manuel Villarejo para tratar de impedir su entrega.

Así lo indicaron fuentes de Justicia, quienes se referían así a la información publicada este martes por 'El Confidencial', según la cual el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea investiga presuntos pagos al exjuez y ahora abogado Baltasar Garzón en relación con la extradición del ciudadano español Ángel Pérez Maura.

Según esta información, el juez De Egea trata de aclarar si la ministra de Justicia participó, en julio de 2017, en un encuentro sobre la extradición de este naviero español, en la que habría estado el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Desde Justicia se indicó que la ministra "no conoce" a este representante de Guatemala, por lo que "no ha participado en ninguna reunión oficial o no oficial" con él. Esto supone que "en ningún caso" ha podido tratar "asunto alguno" con esta persona.

"NINGUNA PARTICIPACIÓN"

Justicia añadió que durante su etapa como fiscal de la Audiencia, la ministra "no tuvo ninguna participación en la tramitación del proceso de extradición del ciudadano español Ángel Pérez Maura, reclamado por Guatemala, tal y como acreditó ayer la Fiscalía de ese tribunal tras analizar la documentación obrante en la causa y las constancias informáticas".

El Ministerio se remitió de nuevo a las declaraciones realizadas este lunes por Delgado, quien manifestó que "no ha tenido ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial con José Villarejo, más allá de haber coincidido con él en compañía de otras personas en algún evento".

Por otra parte, fuentes de Justicia indicaron a Servimedia que la ministra está tranquila respecto a estas informaciones que la vinculan con Villarejo, ya que no ha mantenido ninguna reunión con este comisario ni tratado con él sobre ninguna extradición.

