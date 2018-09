Memoria histórica. la onu recomienda a españa extraditar o juzgar a culpables de delitos durante el franquismo

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El relator especial de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición, Fabio Salvioli, recomendó este martes a España que, tras el "paso positivo" de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, continúe con la reparación integral de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el franquismo, la extradición o juicio a los culpables y la no obstaculización de procesos judiciales abiertos al respecto en otros países.

Salvioli hizo estas declaraciones a los medios de comunicación delante del Congreso de los Diputados antes de participar en una jornada organizada en la Cámara por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, el PNV, Compromís y EH Bildu bajo el título 'El derecho a la justicia de las víctimas de crímenes internacionales en el ordenamiento jurídico español'.

Recordando que así lo recomendó su predecesor en el cargo de relator en 2014, Salvioli comentó que la exhumación de Franco es "un paso positivo" para que el Valle de los Caídos "no siga siendo un monumento oprobioso para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en la época".

Ahora bien, entiende que es "un paso que debe ser continuado por otros muy importantes" como la reparación integral de las víctimas, no obstaculizar los procesos por querellas abiertas en otros países y cumplir con su obligación de extraditar o juzgar a los culpables, porque "no hay ningún impedimento en el Derecho nacional ni internacional para no avanzar en el juicio y condena de los culpables".

