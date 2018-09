Cataluña. casado urge a aplicar un 155 con la extensión, amplitud y duración "necesarias"

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, urgió este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña "con extensión, amplitud y la duración que sea necesaria" y para ello volvió a ofrecer la mayoría absoluta de su partido en el Senado.

Casado se manifestó en estos términos en un encuentro informativo organizado por el periódico 'La Razón', donde subrayó que el Estado "tiene que hacer cumplir la ley y la convivencia en Cataluña" hasta que "estén desmontadas las embajadas, la propaganda o el adoctrinamiento educativo" en Cataluña.

"No voy a esperar a la tercera amenaza o que el Parlament apruebe una ley", proclamó el líder del PP, para quien habría que aplicar un 155 "con la extensión y amplitud que sea necesaria". "¡El Gobierno tiene que poner orden!", enfatizó, y exigió que lo haga "antes de que sea demasiado tarde".

Hizo especial hincapié en que "no puede ser que los españoles perciban que el Estado ha estado desaparecido en Cataluña" y los catalanes "tengan que asumir la propia defensa de la calle como si las instituciones no existieran". "No puede ser que el Gobierno ante esto lo único que haga es decir que tiene que haber diálogo, es decir, apaciguamiento", aseveró.

En este sentido, avisó de que una política de apaciguamiento "no conduce absolutamente a nada" y "nunca ha traído buenos resultados". "No pueden titubear los que tienen la ley de su mano", prosiguió Casado, convencido de que no se puede esperar a "que más empresarios salgan, más familias no se puedan hablar o más vecinos no se miren a la cara".

Analizó que "llevamos demasiados años confiando en las buenas intenciones" y opinó que ahora el Gobierno tiene la responsabilidad de aplicar la ley. Finalmente, Casado prometió que el PP actuará desde la "lealtad" a España para que se haga "cumplir" la Carta Magna.

17-SEP-18

