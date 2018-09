Podemos cree que el pnv y el pdecat podrían ayudar a derogar la reforma laboral

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, afirmó este lunes que su partido no comparte el "pesimismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que con la actual aritmética parlamentaria no se puede derogar la reforma laboral; a su entender, el PNV y el PDECat tendrían "muy difícil" explicar a sus votantes que rechazan mejorar las condiciones laborales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Coordinación, Echenique dijo confiar en que estos partidos votarían a favor de derogar la reforma laboral del PP y en que, además, "toda la gente precarizada tendría que decir algo en la calle" cuando el debate volviera así a la actualidad pública.

Además, ofreció para ello la ayuda de Podemos. "Si Pedro Sánchez necesita asegurar los apoyos, tenemos una historia reciente de ayudar a buscar apoyos y nos ofrecemos a encontrarlos", avanzó, en referencia a las conversaciones con el propio PNV que permitieron que la moción de censura contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy saliera adelante.

Sobre si la derogación de la reforma laboral será o no decisiva en las conversaciones para acordar los Presupuestos de 2019, Echenique dijo no querer "plantear las negociaciones en términos de líneas rojas" ni "como un ultimátum". Según dijo, Podemos intentará sacar lo máximo "y tendrá que ser el PSOE quien explique por qué ciertas medidas no las quiere poner en marcha".

En general, Echenique aseguró que las negociaciones con el Gobierno sobre los Presupuestos son "fluidas", con "interlocuciones casi diarias" y anunció que "pronto habrá reuniones para cerrar los detalles y los flecos" entre los líderes respectivos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, quienes según su testimonio "hablan habitualmente", igual que él con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

