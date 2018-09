Iglesias contradice a celaá: "las bombas inteligentes matan civiles"

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, contradijo este lunes a la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, afirmando que "todos hemos visto que las bombas inteligentes matan a civiles".

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Iglesias calificó de "grave" la venta de bombas españolas a Arabia Saudí, "no sólo por la incoherencia de decir una cosa y hacer otra", como ha hecho el Gobierno después de pronunciarse el PSOE en contra de proporcionar armas a ese país, sino porque "todos hemos visto que las bombas inteligentes matan civiles".

Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes, resaltó que las bombas que ha vendido España son de precisión y "no se van a equivocar matando yemeníes".

Por el contrario, Iglesias exculpó al alcalde de Cádiz, José Manuel González, 'Kichi', de haber defendido que se mantenga el contrato con Arabia Saudí que comporta también la fabricación de barcos de guerra en los astilleros de esa ciudad, con el consiguiente perjuicio para el empleo en la localidad que tendría cancelarlo.

El líder de Podemos resaltó que "un alcalde a veces tiene que decir cosas que antes no decía" porque "no tiene ninguna maniobra de decisión", pues "la competencia es del Gobierno", y por tanto es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien "tiene que ser coherente con lo que antes había dicho" y apostar por dar a los astilleros un plan de carga de trabajo que no dependa de la venta de armas.

