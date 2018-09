La justicia belga deniega la extradición a españa de valtonyc al entender que està amparado por la libertad de expresión

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El Tribunal de Primera Instancia de Gante rechazó este lunes la entrega a España del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, condenado a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona por las letras de sus canciones.

La justicia belga considera que las canciones de Valtonyc están amparadas por la libertad de expresión. La fiscalía dispone ahora de un plazo de 30 días para recurrir la decisión, según ha informado la defensa del rapero.

Gonzalo Boyé, abogado de Valtonyc, ha recordado que ha recurrido la sentencia en España, donde la negativa de las autoridades judiciales belgas podría suponer "un precedente positivo". La Justicia belga decidió denegar este lunes la eurorden dictada por los tribunales españoles, tras el aplazamiento decidido el pasado día 3 en la vista celebrada en el juzgado de Gante.

La sentencia en la que fue condenado este rapero recoge los versos de una veintena de canciones en las que se fundamenta la condena. Algunas son del álbum 'Residus de un poeta', otras del llamado 'Mallorca es Ca Nostra' y otras dos subidas por el rapero a Youtube con el título de 'Marca España' y 'El fascismo se cura muriendo'.

Una de sus canciones incluida en el disco 'Mallorca es Ca Nostra' (2012) dice lo siguiente: "El Rey borbón y sus movidas, no sé si cazaba elefantes o iba de putas. Son cosas que no se pueden explicar, como que para hacer de diana empleaba a su hermano. Ahora sus hermanastros son los árabes, y les pide dineritos para comprar armas. Le hacen hacer la cama, y fregar los platos, y de mientras Doña Sofia en un yate follando".

La composición continúa así: "No podemos elegir, no tenemos ninguna opción, pero un día ocuparemos Marivent con un kalashnikov" o "Froilán se da cuenta y se quiere morir, que a su abuelo un dictador lo eligió. Que pertenecía a los GAL y que no es democrático, sino un dictador enmascarado".

En otra canción compuesta en 2013, el rapero dice: "Elijo el camino que me lleva a las cadenas, porque antes como trena que vender a la clase obrera. A ver si te enteras, como el caso Bárcenas, pierdo los papeles y en cuarteles grito 'gora ETA'. Nena, no apoyo la violencia gratuita, pero justicia sería pasarlos por la guillotina". "De Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados. Porque condenáis la puta lucha armada, contra la clase que tiene a la nuestra esclavizada. No sois izquierda, lo de que cambiáis el sistema desde dentro del sistema es una excusa de mierda".

En 'España o goma 2' se incluyen letras como ésta: "Sofía en una moneda pero fusilada". "Puta policía, puta monarquía". "A ver si ETA pone una bomba y explota". "Para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que cuando revienten sus costillas, brindaremos con champán".

