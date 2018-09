Sánchez asegura que hizo su tesis y que no tuvo trato de favor

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que "no hubo plagio en ni mi tesis, ni la hizo un tercero, ni hubo trato de favor".

De esta manera se defendió públicamente por primera vez, en una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, el presidente ante las dudas vertidas sobre la veracidad de su tesis doctoral.

Además, Sánchez aseguró que presentará una demanda, que no querella criminal, para "restituir" su "honor" si los medios de comunicación que insisten en publicar noticias contra su tesis no se retractan de sus informaciones. "Un político debe asumir la critica política" pero "no se puede permitir la difamación personal", reflexionó.

"La he hecho yo", afirmó el presidente cuando se le preguntó directamente sobre la autoría de la tesis 'Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012)'.

El presidente relató que, ante las dudas sobre su tesis, ha ido dando pasos para desmontarlas como la publicación de la misma, someterla a distintos programas de plagio, y que las personas que formaron el tribunal, el cual se hizo "conforme a la ley", asegurasen que no hubo ningún trato a favor.

Por todo ello, Sánchez acusó a la oposición de atacarle a él personalmente y de "montar ruido" porque no puede oponerse a las medidas que están impulsando.

(SERVIMEDIA)

16-SEP-18

MML