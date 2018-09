Memoria histórica. el congreso aprueba exhumar a franco

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves, con 176 a favor, 165 abstenciones del PP (incluyendo UPN y Foro Asturias) y Ciudadanos y dos votos en contra de los diputados populares Jesús Posada y José Ignacio Llorens (pudiera ser por error) convalidar el real decreto para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y tramitarlo como proyecto de ley para nuevas adiciones.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó brevemente la iniciativa como necesaria para cerrar una "anomalía que ninguna democrcia sostendría", la de tener un lugar para exaltar a un dictador que está enterrado en el mismo sitio que sus víctimas. Además, justificó que la Ley de Memoria Histórica del antiguo Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero ya prohibía la exaltación de la dictadura.

"Quien no ve la urgencia es que no ve la necesidad, quien no vea la forma es que no ve el fondo" , enfatizó. "Saquemos a nuestro país de esta vergüenza. No puede haber paz sin justicia, no puede haber concordia sin resolucion democratica de lo que ha sido injusto durante 40 años", concluyó.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, criticó a Calvo por haber acusado a quienes no aprueben la exhumación de Franco de que si no apoyan la forma es que no ven el fondo. A su modo de ver, esto equivale a decir que "el fin justifica los medios", cuando "la calidad de una democracia se mide por el respeto a los procedimientos".

Fernández Díaz dio la vuelta a su favor a la crítica de algunos grupos de que 40 años de gobiernos constitucionales no tuveron el arrojo de afrontar el tema, insinuando que el tema no tenía que haberse reabierto, y advirtió de que el decreto, tal como está redactado, obliga también a exhumar a 19 monjes benedictinos enterrados allí. Finalmente, volvió a cuestionar la moción de censura y los votos "de los que quieren romper España" que la sacaron adelante.

ENMIENDA A LA TRANSICIÓN

En declaraciones a la salida, describió el real decreto como una "enmienda a la totalidad de la Transición", y no quiso "entrar en ese debate" cuando se le preguntó si está de acuerdo con que Franco esté enterrado con sus víctimas.

En nombre de Unidos Podemos intervinieron la portavoz de IU, Eva García Sempere, y el diputado de En Marea Antonio Gómez-Reino. La primera dijo que "ya era hora" de que se aprobara la exhumación de los restos pero confió en que en la tramitación como proyecto de ley se anulen las sentencias judiciales del anterior régimen y aborden otras mejoras. "Hoy apoyamos la convalidación del real decreto para desenterrar a Franco pero esperamos que mañana nos ayuden a enterrar el franquismo", concluyó.

Por su parte, Gómez-Reino lamentó que se han vivido "40 años de dictadura más 40 de impunidad", advirtió de que su grupo quiere "pasar página pero no olvidar", calificó el real decreto de "insuficiente" y afeó especialmente algunas de las palabras que incluye viendo la Guerra Civil como una "contienda", cuando a su juicio fue un golpe de Estado.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se declaró de acuerdo con que el Valle de los Caídos es una anomalía porque no puede haber un monumento a un dictador, pero objetó que la única urgente necesidad de su tramitación es, a su juicio, la que tiene Pedro Sánchez de "tapar las debilidades y chapuzas de su Gobierno". Por tanto, anunció la abstención de Cs pero avisando de que "la cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar" tantas cosas y de que no serán "cómplices de sus urgencias y chapuzas".

El portavoz de ERC, Joan Tardà, expresó su "absoluta confianza" en Calvo cuando le prometió que en la tramitación se anulará las sentencia contra el expresidente de la Generalitat Lluís Companys y enumeró el resto de demandas de su grupo: reconocimiento jurídico de las victimas, responsabilidad del Estado en fosas comunes y reconocimiento de los guerrilleros como demócratas, abordar el tema de las víctimas de la ultraderecha en la Transición, de las incautaciones de bienes, de los niños robados y la tercera generación de exiliados y que los delitos de lesa humanidad no prescriban con la Ley de Amnistía.

NO MURIÓ EN LA GUERRA

El diputado del PNV Mikel Legarda se declaró a favor de la iniciativa pero también de tramitarla como proyecto de ley, propuso una resignificación total del Valle de los Caídos y anular los juicios en la tramitación y destacó la anomalía de que Franco sea el único que no murió en la guerra y está enterrado allí.

Ya dentro del Grupo Mixto, Jordi Xuclà (PDECat) equiparó la Ley de Amnistía a una Ley de Amnesia y expresó su sorpresa por que el PP y Ciudadanos no se hayan sentido representados; "se les ve el plumero", ironizó. En su opinión, incluso, el decreto podría hacer más cosas, como secularizar el Valle de los Caídos si va a ser un cementerio civil, anular las sentencias del franquismo e ilegalizar la Fundación Francisco Franco.

En nombre de Compromís, Enric Bataller anunció el voto a favor de exhumar a Franco y preguntó al PP y Ciudadanos "dónde están los franquistas", si "aún existen" y si "tienen capacidad de imponer" algo a los partidos actuales, y les pidió "dejen a la Transición en paz" y "que nadie se atribuya el papel de guardián de las esencias del franquismo".

Desde el Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca lamentó la "escalada de dislates políticos" en la que a su juicio incurre el real decreto y pidió "no atizar conflictos que distraen y dan carnaza al personal", en tanto que desde UPN Carlos Salvador puntualizó que la tarea del político es el futuro, no el pasado, y que el Gobierno ha perdido parte de su razón por haber usado un procedimiento de urgencia injustificado.

Finalmente, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas,anunció el voto a favor de su grupo pero aconsejó que "hay que hacer las cosas meditadas" y "haberlo hablado" con el resto de grupos. También objetó que "las prioridades deberían haber sido otras" y sugirió que se facilite la salida a las familias que no quieran que sus parientes estén enterrados allí y no destruir el recinto como no lo hizo Alemania con los campos de exterminio.

