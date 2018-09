La tesis de sánchez se podrá consultar en "su totalidad" desde mañana

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que desde mañana se podrá consultar libremente su tesis doctoral, titulada 'Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012)'.

"Para facilitar aún más el acceso a mi tesis, que ya estaba colgada en Teseo desde hace meses, se abrirá en su totalidad a lo largo del día de mañana", afirma el jefe del Ejecutivo en un post colgado en su perfil de Facebook.

En ese texto, en una larga reflexión, el presidente dice que "el problema" que le ha llevado a tener que publicar su tesis para disipar dudas, es que "quienes gobernaban hace cien días no han asumido que hoy son oposición". Y, "sin argumentos políticos para hacer oposición, decidieron atacarme en lo personal", cruzaron "todas las líneas rojas" en la política.

"Por mucho que traten de desprestigiarme, me siento orgulloso de mi tesis universitaria. No ensuciarán lo que tanto esfuerzo me costó", afirma Sánchez, quién destaca la "importancia de ser profesor" y hace una defensa de la docencia y de la universidad.

Pese al "intento de descrédito personal que sufro estos días", el presidente dice que no hará "lo mismo" que los demás porque con la moción de censura que le aupó al Gobierno se produjo un cambio de época en la política española y es urgente "acabar con esta política de baja calidad".

