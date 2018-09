Madrid. el pp pide la comparecencia de pedro sánchez en el congreso para que "dé la cara y explicaciones" por su tesis

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha anunciado este jueves que presentarán de forma conjunta con Ciudadanos una petición de comparecencia para que el Presidente del Gobierno "dé la cara y explicaciones" ante las informaciones publicadas sobre un posible plagio en su tesis doctoral.

Así lo señaló este jueves en la Asamblea de Madrid García Egea, donde añadió que Sánchez "al menos debería dar, como mínimo, las mismas explicaciones que ha dado ya el presidente Casado", puntualizó, "cuando a uno le acusan de algo que no ha hecho, si es verdad que no lo ha hecho".

Lo que pretende, dijo el secretario general del PP, es que haya "máxima transparencia", y cree que es necesario que "el señor presidente del Gobierno dé cumplida cuenta de ello".

García Egea también destacó ante los medios que "a primera hora de la mañana" le pidieron que "dé la cara y explicaciones" y que, "a esta hora no sabemos dónde está, no ha dado la cara y no ha dado explicaciones".

"El señor Pedro Sánchez podría tomar nota y, al menos, reunirse como ya hizo el señor Casado con 60 periodistas durante más de dos horas, y enseñar su trabajo. Creo que sería una buena muestra de buena disposición por parte del presidente para aclarar todas estas cuestiones. Si el problema que tenemos en el Parido Popular es el relativo a estos trabajos, vamos a tener un presidente del Partido Popular en cuanto el señor Sánchez convoque elecciones" aseveró García Egea.

Acerca de su presencia esta mañana en la Asamblea de Madrid, remarcó que su presencia "se tiene que entender como mi apoyo expreso al Partido Popular de la Comunidad de Madrid" y no como un postulado a la candidatura del Partido Popular a la Comunidad de Madrid de cara a las próximas elecciones de mayo.

13-SEP-18

