Cataluña. la generalitat dice que el gobierno tiene "en estudio" levantar el control a sus finanzas

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, aseguró este jueves que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, le ha dicho que tiene "en estudio" levantar el control reforzado sobre las cuentas del Gobierno autonómico, aunque no le manifestó ningún compromiso concreto.

Aragonés compareció en la Delegación de la Generalitat en Madrid, después de las reuniones que mantuvo con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y luego con la ministra Montero. Con Calvo se confirmó que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Cataluña se reunirá antes de vacaciones, a finales de este mes o principio de agosto, después de siete años sin reunirse.

Aragonés expuso la plena voluntad de su Gobierno de reunirse y emplazó al Ejecutivo central a nombrar cuanto antes a sus miembros en esta comisión. Según dijo, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el consejero de Exteriores y Transparencia, Ernest Maragall, acordarán el orden del día.

Con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el vicepresidente de la Generalitat también defendió la "necesidad de normalizar la gestión del día a día" y avanzó que pedirá que se revisen al alza los objetivos de déficit a las comunidades autónomas, pero dijo que en principio la Generalitat no contempla ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque no le interesan los órganos multilaterales sino la relación bilateral. No obstante, no descartó nada y dijo que hay que esperar a ver la fecha, el contenido y el planteamiento del evento.

A preguntas de los periodistas, el vicepresidente de la Generalitat reconoció que con Montero habló de retirar los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno del PP en materia tributaria y que espera "concretarlo en las próximas semanas", y que la ministra le dijo que está "en estudio" el control reforzado de las cuentas catalanas, si bien admitió que ella no asumió ningún compromiso de levantar este control.

"Insistiremos", prometió, antes de mencionar otro asuntos ("incumplimientos", tal como los presentó) como las inversiones del Estado en Cataluña a las que obliga el Estatuto o la financiación de los Mossos d'Esquadra, para la que pide 700 millones.

Todos estos temas se abordarán, dijo Aragonés, en la Comisión paritaria de Asuntos Económicos y Fiscales entre ambos gobiernos, que también citarán en los órganos equivalentes a los distintos ministerios y consejerías responsables de un mismo ámbito.

Aragonés quiso restar importancia a esta sintonía y dijo que está escéptico al 90% y optimista al 10%, porque ambos gobiernos "obedecen a proyectos políticos muy alejados". El catalán estaría construido sobre el derecho de autodeterminación, y en este sentido reconoció que ve lejos un compromiso del Gobierno del PSOE, pero apuntó que hay "voluntad de interlocución y reconocimiento mutuo", y que con el Gobierno del PP los asuntos económicos que avanzaban en la negociación técnica luego quedaban empantanados en el Ministerio.

(SERVIMEDIA)

12-JUL-18

KRT/caa