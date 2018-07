Tribunales.- Una 'bebé robada', absuelta de prisión y con rebaja de multa a la monja que tramitó su adopción

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha decretado en un auto frenar la sentencia que tenía pendiente la 'bebé robada' Ascensión López, acusada por la monja que tramitó su adopción y la denunció por un delito de injurias y calumnias, donde se contemplaba una indemnización de 40.000 euros para Sor Baena junto a una multa de 3.000 euros más y cinco meses de privación de libertad. El nuevo auto señala que Ascensión se enfrenta a "tan solo diezmeses de multa por un total de tres mil euros, que debe abonar antes de los próximos dos años".

ALMERÍA, 10 (EUROPA PRESS)

Ascensión López es la primera 'bebé robada' que se ha enfrentado en firme a una sentencia judicial en España dentro de la trama, que afecta a casi más de cien mil víctimas en el país. Esta sevillana de 54 años tenía pendiente una indemnización de 40.000 euros a la monja que tramitó su adopción junto a una multa de 3.000 euros más y una condena de cinco meses de prisión. La religiosa, familia adoptiva de la víctima, la denunció en 2015 por un delito de "injurias y calumnias".

El indulto pedido al Gobierno en 2016 no permitió que tampoco se anulara su condena. En julio de 2018, no obstante, se ha conseguido a través de un recurso que Ascensión López no tenga pendiente una sentencia que la dejaba sin gran parte de sus bienes, entre ellos, la vivienda en propiedad de la que hubiera tenido que ser desalojada.

La primera condenada en España por la trama de bebés robados presentó su primer recurso de apelación el pasado mes de diciembre en el Juzgado Penal número 3 de Almería por parte de su abogado, Juan de Dios Ramírez. La defensa de López señalaba la imposibilidad de Ascensión para soportar la dura condena de su tía religiosa Sor Baena. Sus abogados pedían ante la justicia que "Ascensión pudiera cumplir parte de su condena con trabajos a la comunidad y anular así los cinco meses de prisión que pedía la abogada de la monja" si no tenía la cuantía necesaria para abonar la indemnización.

Carmen Lorente Oliva, como presidenta, y Alfonso Cárdenas, secretario y coordinador de la asociación Sevilla Bebés Robados, son los que ha arropado a Ascensión López en todo este proceso, argumentando "la satisfacción que supone para todas las víctimas que la dura condena de Ascen se haya rebajado".

Ascensión López ha declarado su enorme "alegría" al conocer parte del auto que la absolvería de la pena de prisión que ha tenido pendiente casi tres años. "Ha sido un dolor constante, una agonía que finalmente ve la luz".

CONDENADA A 10 MESES DE MULTA

A Ascensión López le queda pendiente una multa con la justicia, la "responsabilidad personal subsidaria" del pago de diez euros diarios durante los próximos 24 meses hasta un total de tres mil euros. El auto señala que si no satisface el pago diario podría enfrentarse de a una pena de "cinco meses de privación de libertad" que solo derivaría si no se realiza este pago a la Audiencia.

La asociación Sevilla 'Bebés Robados' ha sido la entidad que más se ha volcado con la historia de Ascensión. Esto ha permitido que la campaña de donaciones que inició el pasado año para pagar su condena permita que Ascensión ya tenga abonada 688 euros de la multa que tiene pendiente. Alfonso Cárdenas afirma que solo le quedaría por abonar 2.312 euros de la multa, ya que el resto de la deuda y las costas del juicio y los abogados han sido financiados por la campaña de 'gofundme'.

Alfonso Cárdenas, secretario y coordinador de la Asociación Sevilla Bebés Robados, afirma que "el importante apoyo brindado a esta víctima nos afecta a todos los que estamos en este proceso".

Ascensión López ha destacado que el proceso ha sido "demasiado lento" lo que ha mermado su estado de salud y de ánimo. El despacho de abogados debe presentar, tras la publicación de este auto un recurso de reforma en el plazo de los próximos tres días ante la Audiencia Provincial de Almería.