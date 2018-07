El Festival Insòlit consolida su apuesta por la cultura y el patrimonio de Palma

El Festival Insòlit, que arrancará este miércoles 11 de julio y se celebrará hasta el 14 de julio, ha consolidado su apuesta por la cultura, la creatividad y el patrimonio de Palma.

PALMA DE MALLORCA, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, los arquitectos Aina Bigorra, Erik Herrera y Pep Rovira -organizadores del Festival- han vuelto a apostar por la apertura de los patios del casco antiguo de Palma para que los ciudadanos puedan visitarlos y ver cómo han sido transformados en intervenciones efímeras realizadas por autores internacionales.

La selección de este año de los autores que realizarán las intervenciones ha contado con más de 80 propuestas. Además, el alto nivel de los participantes ha dificultado la elección por parte del jurado que, finalmente, ha elegido cinco intervenciones.

El Consell también ha destacado que el festival contará con la colaboración de los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Baleares, que realizarán una sexta intervención, recuperando uno de los objetivos del festival: dar visibilidad a los jóvenes creadores isleños.

Como novedad este año, se ha aumentado el número de patios que contarán con intervenciones. Así, el Estudio General Lul·lià i Can Balaguer serán dos de los lugares que contarán con intervenciones. Estos dos espacios se suman a los patios de Can Oms, Can Bordils, Cal Comte de la Cova y Cal Marquès de la Torre.

Asimismo, el Festival cuenta con el apoyo de diversas instituciones como el Departamento de Cultura, Patrimonio y Deportes del Consell de Mallorca -impulsor del proyecto-, el Ayuntamiento de Palma, la UIB o el Colegio Oficial de Arquitectos, así como la colaboración de otras entidades y empresas locales.

El programa ha sido completado con un ciclo de conferencias, rutas guiadas, actividades familiares y 'performance'. La inauguración del festival tendrá lugar este miércoles a las 12.00 horas en el Estudio General Lul·lià.