Expertos piden una estrategia nacional contra la Hepatitis C, con más personal y atención en Primaria

Expertos en tratamientos de Hepatitis C han coincidido este lunes en reclamar una estrategia nacional contra esta enfermedad, que pasaría por aumentar el número de personal dedicado a los tratamientos así como por que los médicos de Atención Primaria puedan participar en los protocolos de actuación.

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo han expuesto durante la primera jornada del curso 'Políticas de eliminación de la hepatitis C: diagnóstico precoz, derivación y seguimiento del paciente', que se desarrolla hoy y mañana en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial.

Así, la presidenta de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, María Buti; el subdirector general del Área de Drogodependencia de la Generalitat de Cataluña, Joan Colom; el director general del Hospital General Universitario de Valencia, Enrique Ortega; y el jefe adjunto del servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Puerta de Hierro, José Luis Calleja; han coincidido en señalar que los protocolos de actuación no tienen que ser "complicados.

En el evento, organizado con la colaboración de Gilead, los especialistas han apostado por aumentar el personal que prescriba tratamientos para combatir y prevenir esta enfermedad. Así, han sugerido que los médicos de Atención Primaria y los enfermeros puedan también realizar este servicio.

El jefe adjunto del servicio de Gastroenterología del Puerta de Hierro ha expresado que "en países como Australia, con un problema de dispersión geográfica enorme, han decidido que incluso enfermeros puedan tratar pacientes con Hepatitis C".

Del mismo modo, el subdirector general del Área de Drogodependencia de la Generalitat de Cataluña, ha señalado que en su Comunidad se está llevando a cabo un plan que incluye mejoras en el grado de información y concienciación sobre la enfermedad para profesionales y ciudadanos.

Además, la presidenta de la Asociación Española para el Estudio del Hígado ha propuesto una estrategia que suponga un cribado en toda la población adulta, al tener una relación de coste/efecto positiva para el paciente y el sistema de salud.

En este sentido, la doctora ha sugerido aumentar los estudios más allá de los grupos vulnerables, que son los hombres que practican sexo con otros hombres, drogadictos, inmigrantes de ciertas procedencias y prisioneros.

Por su parte, el director general del Hospital General Universitario de Valencia ha señalado que "habrá un relanzamiento en las políticas de la prevención de la hepatitis C" con la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que en su etapa de consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalidad Valenciana "apostó por los tratamiento de última generación" para la enfermedad.

"Hay que seguir insistiendo en que no se baje la guardia en los grupos de riesgo, no nos podemos permitir que existan bolsas de población infectadas que no sean localizadas", ha añadido el médico valenciano.