University esports Masters proclamará al campeón europeo de League of Legends en TLP Tenerife

El torneo universitario de League of Legends llega a Tenerife para encontrar al campeón europeo. University esports Masters reúne este año a once equipos entre más de 500 universidades y 30.000 jugadores. El escenario para disputar las clasificaciones finales será TLP Tenerife 2018 gracias al área Tenerife 2030 del Cabildo, INtech Tenerife y Tenerife 100% Live, en un proyecto que también cuenta como partner con Twitch Student.

El torneo, que se celebrará entre los días 16 a 19 julio, traerá los once mejores equipos universitarios de Francia, Italia Portugal, Alemania, Irlanda, Turquía, España, Holanda, Reino Unido, Polonia y Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia bajo la representación de Países Nórdicos.

Durante el lunes 16 y martes 17, los equipos se enfrentarán en la fase previa de este torneo, abriéndose la planta baja del Recinto Ferial de Tenerife con entrada libre para que el público pueda presenciar las partidas. Las finales se disputarán el miércoles 18 y el jueves 19 de julio, enmarcadas dentro de TLP Tenerife 2018, cuyas entradas saldrán a la venta en taquilla.

El pasado domingo 1 de julio se conoció al campeón nacional español, el equipo BobCats. Por segundo año consecutivo, el equipo procedente de la Universidad de La Laguna se alzó con el título y será quien represente a España dentro de University esports Masters. Durante los últimos meses, todos los países han realizado clasificatorios y torneos para elegir a sus representantes en la liga universitaria. Los ganadores llegarán a la isla para disputar el título de campeones europeos.

Las competiciones profesionales han situado a Tenerife como uno de los destinos referentes en cuanto a esports, tras ser sede en 2013 de la League of Legends Championship Series (LCS). El torneo oficial del videojuego en TLP Tenerife 2018, Island of Legends, también es una de las paradas oficiales del Circuito Tormenta de Riot, la empresa fundadora de League of Legends, entre ocho eventos de esports a nivel nacional.