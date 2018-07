El almeriense Ginés Navarro gana la XXII Subida Cicloturista al Veleta a más de 3.000 metros de altitud

El corredor almeriense Ginés Navarro, de 24 años de edad, se ha impuesto este domingo en la XXII Subida Cicloturista al Veleta, al superar a Fran Rodríguez en el último kilómetro de la cronoescalada, por encima de los 3.200 metros de altitud, muy cerca de la emblemática cumbre de Sierra Nevada que da nombre a la prueba.

GRANADA, 8 (EUROPA PRESS)

Ginés, que este sábado fue cuarto en la distancia larga de la Sierra Nevada Límite, ha realizado casi toda la subida --de 38 kilómetros y casi 2.000 metros de desnivel-- a rueda de Fernando Romera, ganador el año pasado en esta prueba y que este sábado fue segundo, por lo que el tiempo combinado de ambas marchas le ha proporcionado el maillot de Titanium como el mejor ciclista del fin de semana en la estación de esquí y montaña, según informan desde Cetursa Sierra Nevada en una nota.

Desde la salida en Cenes de la Vega, Fran Rodríguez puso un ritmo tan alto que ni Ginés Navarro ni Fernando Romera pudieron seguirlo. "He hecho toda la subida a rueda de Fernando Romera, no podía darle relevos. Al final, me ha dicho que no podía, que siguiese solo", ha declarado el ganador, que pudo alcanzar a Fran a falta de tres kilómetros de la meta y luego soltarlo de rueda a falta de menos de un kilómetro y llegar en solitario a la meta con solo siete segundos de ventaja.

Por su parte, la polaca afincada en Málaga Dorota Radomaska, que este sábado ganó la distancia larga de la Límite --131 kilómetros más 4.000 metros de desnivel-- y este domingo ha vuelto a imponerse en la cumbre del Veleta con casi 20 minutos de diferencia sobre la segunda clasificada, Fabiola Muñoz.

Radomaska, que se ha enfundado el maillot de Titanium en la categoría femenina, ha reconocido que al principio "fue muy difícil porque tenía las piernas muy cansadas de ayer y he perdido muchos grupos" con los que hacer la subida a ritmo, si bien desde El Dornajo (km 15) "he cogido una buena cadencia". "Los chicos en carrera han sido muy amables y me han apoyado mucho al saber que iba primera. Esta montaña es un paraíso, se puede disfrutar todo. Vengo en invierno a esquiar y ahora a hacer bicicleta", ha apuntado.

La Subida Cicloturista al Veleta ha estado dedicada este año al nueve veces primer tiempo de la prueba, Antonio Jesús Vélez, quien desapareció el pasado verano cuando escalaba el Cervino, en los Alpes italianos.