Las víctimas creen que Feijóo tendría que explicar "la intromisión" de la Xunta en la elección de peritos

Las víctimas del accidente del tren Alvia consideran que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, debería figurar en la lista de comparecientes en la comisión de investigación sobre el siniestro ferroviario que dejó 80 muertos y más de un centenar de heridos hace casi cinco años en la curva de A Grandeira, en la parroquia de Angrois de Santiago.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)

"Echamos en falta que no esté el señor Núñez Feijóo porque sí entendemos que habría algunas cosas que tendría que dar respuesta", ha indicado este domingo el portavoz de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, Jesús Domínguez, en una entrevista en la Radio Galega en la que ha indicado que el jefe del Gobierno gallego debería explicar "la intromisión" de la Xunta en la elección de los peritos judiciales.

Domínguez ha recordado que la Xunta "impuso unos peritos judiciales y no permitió que fuesen todos por sorteo, y los que puso el juez Aláez dijeron que no". A continuación, ha puesto el foco en los peritos nombrados por el Ejecutivo gallego fueron desacreditados por la UE al determinar que su informe no había sido "independiente" y no analizaba "las causas naturales" del siniestro.

En esta línea, ha incidido en que "el único perito" escogido a través de sorteo presentó "un informe demoledor" que señalaba que no se había realizado un análisis de riesgos en la curva de A Grandeira, lugar en el que descarriló el tren en la tarde del 24 de julio de 2013, en el momento en que se desconectó el sistema de seguridad.

Ante el inicio de la comisión de investigación en el Congreso sobre el accidente del Alvia, que arranca este martes, Jesús Domínguez ha mostrado su optimismo de cara a que las "responsabilidades políticas", que cree que existieron, sean depuradas.

"Esto tiene una serie de responsabilidades políticas que evidentemente no tienen nada que ver con la responsabilidad penal de un homicidio imprudente de 80 personas. Pero sí que hay una serie de decisiones de los diferentes gobiernos que tuvieron una incidencia tanto en el accidente como en la gestión a posteriori", ha remarcado el portavoz.