El PSOE pide el acondicionamiento "urgente" de las playas de Marbella y dice que PP "ha incumplido su promesa"

6/05/2018 - 18:01

Equipo de gobierno asegura estar realizando actuaciones en El Cable, El Pinillo y Cabopino y critica a PSOE que "no conozca la realidad"

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE de Marbella, José Bernal, ha exigido este domingo el "acondicionamiento urgente" de las playas de Marbella (Málaga) y del núcleo poblacional de San Pedro Alcántara, lamentando que el PP "haya incumplido su palabra", ya que "prometieron escolleras y espigones en todo el litoral y en los Presupuestos Generales no se incluye ninguna partida, ni siquiera fondos para aportar arena".

Bernal ha criticado el "grave" estado de las playas, señalando que "ahora se hace más necesario que nunca que pongamos en marcha medidas para acondicionar nuestras playas", pues "nos acercamos al primer punto álgido en la temporada turística".

Así, ha añadido que "el PP vuelve a vendernos compromisos de construcción de espigones del Gobierno central, o residencias de ancianos o puertos que se evaporan, jugando con la ilusión de miles de ciudadanos que ponen en ellos sus esperanzas de encontrar puestos de trabajo".

Bernal, en un comunicado, ha asegurado que el año pasado hubo cuatro millones de euros para la costa en materia de arena y este "no hay ni un solo euro para Marbella, ni San Pedro", incidiendo en que "el PP se comprometió a que en marzo comenzaban las obras de espigones y "no están ni siquiera en los presupuestos". "No hay arena, ni espigones, ni vergüenza", ha concluido el socialista.

Por su parte, el delegado municipal de Medio Ambiente, Manuel Cardeña, ha indicado que "el PSOE no está legitimado para hablar de espigones cuando fue esta formación la que retiró estos elementos pese a que fueron sufragados por contribuciones especiales por parte de los vecinos de Marbella".

Además, en cuanto a las declaraciones sobre los trabajos de regeneración de arena, ha considerado que "se demuestra que ni saben de lo que hablan ni conocen la realidad de nuestras playas", recordando que "Costas está llevando a cabo ahora mismo actuaciones en El Cable, El Pinillo y Cabopino".

Estos trabajos, ha afirmado en un comunicado en el que responde al PSOE por sus declaraciones, "se prolongarán hasta junio y responden a una de las mayores planificaciones que se han hecho en los últimos años", ha puesto en valor Cardeña.

ZONA DUNAR DE EL PINILLO

Por otra parte, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Marbella, Miguel Díaz, ha criticado al equipo de gobierno marbellí que no haya elaborado "la preceptiva memoria técnica que incluya, dentro de la Reserva Ecológica Dunas de Marbella, a las dunas de El Pinillo".

Así, ha establecido que "a pesar de que la propuesta para ampliar la Reserva Ecológica Dunas de Marbella con el tramo de las Dunas de El Pinillo fue aprobada por el pleno de Marbella a finales del año 2016, y de que la Demarcación de Costas del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se ha mostrado favorable a la preservación de dicho espacio, en la actualidad la falta de interés del gobierno local y de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, está dejando morir esta iniciativa".

Además, ha criticado también que "no se han realizado las correcciones oportunas en la Reserva Dunar, como suprimir el aparcamiento previsto en las Dunas del Barronal o la adaptación de su Memoria Técnica al planeamiento urbanístico en vigor para su presentación a la Consejería de Medio Ambiente y su aprobación definitiva en el pleno".

En definitiva, ha subrayado Díaz, "es preciso realizar medidas eficaces para proteger todos los restos dunares existentes en Marbella, y para garantizar su preservación dentro de la Reserva Ecológica".

Por su parte, Manuel Cardeña ha reprochado a IU que utilice "la mentira" en cuanto a la zona dunar de El Pinillo, explicando que "no se pide ningún informe técnico en ninguna de las opciones que contempla la Junta según el escrito remitido por esta administración al Ayuntamiento el pasado 13 de marzo debido a que se está redactando, junto a Produnas, el Plan de Manejo de la duna".

