Cataluña. el juez llarena comunica esta semana su procesamiento a los acusados en libertad del `procés´

6/05/2018 - 11:00

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del 'procés', ha citado para los próximos 7 y 8 de mayo a los exmiembros de la Mesa del Parlament y los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña que se encuentran en libertad provisional para comunicarles su procesamiento por delitos de desobediencia y malversación en el trámite de declaración indagatoria. También ha citado a la expresidenta del Grupo Parlamentario de la CUP Mireia Boya.

El magistrado continúa así con las declaraciones indagatorias que comenzó el pasado mes con los investigados que se encuentran en prisión provisional. Se trata de aquellos procesados que no están huidos de la justicia y que no están acusados del delito más grave, el de rebelión, que sí les atribuye a los que no están en libertad.

Este lunes, día 7, están citados a partir de las 10.00 horas los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufe y Joan Josep Nuet, todos ellos procesados por el delito de desobediencia.

Se les achaca haber desoido de forma "tenaz y perseverante" los requerimiento del Tribunal Constitucional para que impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias dirigidas a permitir la declaración unilateral de independencia.

Al día siguiente, están citados los exconejeros Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila, procesados por los delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos. El martes también está citada la dirigente de la CUP Mireia Boya, que sólo está acusada de un delito de desobediencia.

Según el magistrado, los tres exconsejeros desobedecieron al Constitucional al aprobar el decreto que regulaba la convocatoria del referéndum. A Boya le atribuye desobediencia por haber registrado en el Parlament la proposición de Ley de Transitoriedad.

El juez Llarena ya ha cumplido con el trámite de la declaración indagatoria con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y excandidato a presidir la comunidad autónoma, Jordi Sànchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa; y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

