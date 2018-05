330 43

Alrededor de 250 personas salen a la calle por unas pensiones dignas y exigir "lo que tras años de trabajo, merecemos"

5/05/2018 - 20:05

Alrededor de 250 personas han secundado este sábado la manifestación convocada por la Coordinadora Riojana por la Defensa del Sistema Público para exigir una pensiones "dignas, justas y equitativas" y reivindicar lo que "muchos años de duro trabajo nos hace merecer".

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

Tras una pancarta en la que se podía leer 'En lucha por las pensiones dignas', la marcha ha comenzado a las 19,00 horas de la tarde desde la Glorieta del Doctor Zubía. Tras recorrer Portales y la calle Bretón de los Herreros, muchos ciudadanos han ido incorporándose a la convocatoria que ha terminado en el Espolón.

Con ellos también pancartas con frases 'Vuestra corrupción, nuestra miseria', 'Nos vemos en las urnas', 'Despierta, abuelos luchando' o 'Nos roban las pensiones'.

Minutos antes de comenzar la convocatoria, el portavoz de la Plataforma, Pedro Gómez, ha explicado que "hoy volvemos a salir a la calle para exigir unas pensiones justas y equitativas para todos porque hay personas que lo están pasando realmente mal".

En este sentido, ha indicado, "hay gente que tiene que elegir entre pagar la calefacción, las medicinas o comer y eso no lo podemos consentir. Solo con eso, tenemos que salir a la calle".

Desde la Plataforma, que como han explicado, "no tiene el poder de convocatoria de los sindicatos" seguirán saliendo y defendiendo sus derechos "porque el acuerdo que ha llegado el Gobierno con el PNV es para dos años y el factor de sostenibilidad para cuatro, por tanto, cuando se pasen las elecciones supongo que se olvidarán de nosotros pero seguiremos reivindicando nuestros derechos".

Las pensiones, ha lamentado, "siguen siendo muy bajas" y los acuerdos son "insuficientes". Se trata de un acuerdo "con fecha de caducidad y hay muchas reivindicaciones que no están incluidas" porque "no se habla de volver a la jubilación a los 65 años o que se retire el copago, por ejemplo. Junto a estas, más de 17 medidas que nosotros queremos incorporar y que no se hablan de ellas".

Para la Plataforma, "el Gobierno ofrece una miseria, condicionada a la aprobación de los presupuestos" y "vendiéndonosla como un ímprobo esfuerzo económico que dejó de ser tal cuando el PNV en una jugada de trilero nos tomó como rehenes haciéndoles subir la oferta algo más pero en ningún caso colma ni mediamanente nuestras necesidades".

La plataforma riojana, como todas las demás del estado, están agrupadas en torno a la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, más de 160 en toda España y mantienen sus reivindicaciones "sin ceder ni un ápice".

"Vamos a seguir luchando día a día hasta conseguir todas nuestras reivindicaciones porque la suma de las medidas del PP y el PSOE son los que nos han traído hasta esta situación".

"Somos fuertes, estamos en lucha y no nos van a vencer" por ello, ha asegurado, "seguiremos aquí hasta que la situación cambie. No solo por nosotros, sino también para nuestros hijos y para nuestros nietos".

