330 43

Barbón: "Somos un partido con aspiración de gobierno, un instrumento de cambio para transformar la sociedad"

5/05/2018 - 16:25

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha afirmado este sábado que los socialistas forman parte de un partido "con aspiración de gobierno, un instrumento de cambio para transformar la sociedad".

OVIEDO/NOREÑA, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha dicho en Noreña donde ha participado, junto al secretario de formación del PSOE, Javier Izquierdo, en la jornada de formación para grupos locales en la oposición en la que ambos han puesto en valor la política municipal.

Adrián Barbón lanzó un apoyo explícito a los concejales socialistas en la oposición: "Hemos insistido desde la Federación en apoyaros a los grupos que estáis en la oposición para que más pronto que tarde seáis gobierno".

"Si hay algún partido en Asturias que tiene vocación de gobierno ése es la FSA-PSOE", dijo Barbón durante su intervención, según indican desde la organización en nota de prensa. "No aspiramos al gobierno como un fin en sí mismo, no para gobernar por gobernar, sino como un instrumento de cambio para transformar la sociedad", aseveró el secretario general de los socialistas asturianos.

Tras recordar que casi 50 ayuntamientos en Asturias están gobernados por alcaldes socialistas, pidió "aceptar el resultado donde el PSOE es oposición con profunda humildad porque tenemos que ser el partido de la humildad y no el de la soberbia".

La labor de oposición, según el líder de la FSA-PSOE, debe ser la de "plantarse ante decisiones claramente ideológicas y la de pactar allí donde haya posibilidades de acuerdo en beneficio de la ciudadanía".

A un año vista de las próximas elecciones municipales, Adrián Barbón ha llamado a que "confluya la estrategia de cómo hacer oposición, con una política cercana a los ciudadanos, y construyendo el programa de gobierno en cada municipio".

En la confección de las propuestas electorales, el secretario general señaló que en su experiencia para tratar de ganar en las urnas debe pesar "el voto ideológico, el candidato o candidata y el mensaje". "Tenemos que acertar con el candidato y debemos elegir a los que respondan a esa demanda social de la calle". Además, Barbón cree importante elegir una buena candidatura, "y tenemos que elegir a quienes mejor papel puedan jugar de conexión con la sociedad, que transmitan un plus de confianza al proyecto". Finalmente, respecto al mensaje, defiende que "nuestro proyecto debe ser un programa de gobierno, no programas electoral es que parecen una carta interminable a los Reyes Magos, sino clarificar nuestras propuestas sobre qué podemos y qué no podemos hacer".

Barbón ha destacado el "trabajo colectivo y cooperativo" de una jornada de formación organizada por la secretaría de política municipal y la de formación, con protagonismo de Iván Fernández, Roberto Morís y Ana Vigón, secretaria de apoyo a los grupos socialistas en la oposición. El curso de formación ha sido impartido por Daniel Casal, formador federal del PSOE y, en la jornada, el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, y la teniente de alcalde de Villaviciosa, Lorena Villar, han contado sus experiencias de éxito para lograr el apoyo ciudadano y gobernar en sus municipios.

Por su parte, Javier Izquierdo ha señalado la importancia que el PSOE da a la formación de ediles para lograr el mejor papel municipal en los ayuntamientos de toda España, convencido que "no solo va a ser importante ganar las municipales para cambiar vuestros municipios sino que va a ser fundamental para darle la vuelta a este país porque seis años de gobierno del PP se están haciendo excesivamente largos y duros".

PUBLICIDAD