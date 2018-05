Una multitudinaria manifestación en Oviedo reclama pensiones dignas

Que protesten lo que quieran, que si el Estado no recauda es imposible que pueda pagar; pero es que esto no se entiende. NO puede pagar si no recauda. ¿ Y a quien le recauda ? Ahí está la historia, que cada vez hay menos gente trabajando a jornada completa y con salario digno. Todo lo demás es temporalidad, precariedad y miseria. Hay que utilizar la cabeza y pensar en otra estrategia. Esta nos lleva a más ruina.