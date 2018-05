330 43

'17 años juntos' de Javier Fesser triunfa en la VII edición de la muestra de cortos '¡Acción!' en Huétor Tájar

5/05/2018 - 14:34

El corto '17 años juntos', del director Javier Fesser, autor de películas como 'Campeones', 'El milagro de P. Tinto' o 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón', ha sido el ganador del Premio del Público de la VII edición de la muestra de cortometrajes "Acción" de Huétor Tájar (Granada), celebrada este viernes en la Casa de la Cultura del municipio.

Así, el corto dirigido por Fesser obtuvo, además, el premio al mejor director; mejor montaje y mejor actor, para Luis Bermejo. En la categoría de Premio del Público, el segundo corto más votado fue 'Cazatalentos', del almeriense José Herrera, y el tercero fue 'Marta no viene a cenar" de Macarena Astorga (Málaga), según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El certamen ha contado con más de 320 cortos recibidos desde Austria, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, Finlandia, Dinamarca, Siria, Irán, Irak, Australia, Estados Unidos, Argentina, México, Venezuela, Colombia o Chile. Además, más de 150 personas asistieron a la gala.

Esta edición ha contado con una serie de diplomas técnicos, que escogía un jurado elegido por la organización de manera previa, tras ver todos los cortometrajes seleccionados para la final.

El veredicto del jurado para esta edición otorgó el galardón a mejor fotografía a Miguel Roldán, por 'Manuela'; mejor montaje a Javier Fesser, por '17 años juntos'; mejor sonido a José Lebrón, por 'Behind'; mejores efectos especiales a Luis E. Ambriz y Jorge Farfán por 'M.A.M.O.N'; mejor maquillaje y peluquería a Antonio Naranjo y Víctor Bernardos por 'Behind'; mejor cortometraje de animación a'Cazatalentos' de José Herrera; mejor interpretación masculina a Luis Bermejo, por '17 años juntos'; mejor interpretación femenina a Natalia de Molina, por 'Marta no viene a cenar'; mejor director a Javier Fesser, por '17 años juntos', y mejor directora a Macarena Astorga, por 'Marta no viene a cenar'

Asimismo, las empresas patrocinadoras ofrecieron a los participantes una botella de vino de Bodegas Pago de Almaraes y un trofeo recordatorio de su paso por '¡Acción!' gracias a la Asociación de Comerciantes y Empresarios Ribera Baja del Genil. Además, Bodega El Patio invitó a los participantes asistentes a una cena.

La gala contó con la presencia del alcalde de Huétor Tájar, Fernando Felgado; la concejala de Juventud, María Mata y el concejal de Cultura, Miguel Ángel Sanjuán, quienes agradecieron "la asistencia del público a esta muestra, y la ayuda de las empresas colaboradoras, sin la cual no podría llevarse a cabo una actividad como ésta".

Al evento asistió también Javier Rodríguez, representante de Bodegas Pago de Almaraes y de la Asociación de Comerciantes y Empresarios Ribera Baja del Genil.

