Arrimadas dice que los separatistas presentan la ley "a medida para un fugado" para "que haya más victimismo"

5/05/2018 - 12:37

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado que "los separatistas" presentan la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat, "que es un traje a medida para un fugado de la justicia", porque "saben perfectamente que esa ley no va a entrar en vigor, la presentan para que se la tumben, para que haya más conflicto y más victimismo".

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

A pregunta de los periodistas en la inauguración de la nueva sede de Ciudadanos en Jerez de la Frontera (Cádiz), Arrimadas ha añadido que "no es la primera vez que estos señores se saltan el Estatuto de Autonomía, el Reglamento del Parlament o la Constitución Española".

"Lo que hacen es plantear un desafío más que, además, no les llevará a ningún sitio", ha manifestado Inés Arrimadas, que ha añadido que "es una muestra más de las cacicadas que los partidos separatistas son capaces de hacer en el Parlamento catalán".

En este sentido, la dirigente de Ciudadanos ha afirmado que la "pena es que eso lo pueden hacer porque tienen una mayoría parlamentaria derivada de una ley electoral injusta que PP y PSOE no han querido cambiar en 30 años".

Arrimadas ha apelado al Gobierno de España para "que presente inmediatamente un recuro de inconstitucionalidad, porque es el único que puede hacer que haya medida cautelar para que no entre en vigor esa ley". No obstante, ha añadido que "los partidos separatistas saben perfectamente que esa ley no va a entrar, saben que Puigdemont es pasado, que no está en el futuro de la política de Cataluña".

