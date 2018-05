330 43

Un total de 28 trabajadores mueren en el tajo en Andalucía hasta abril, cinco menos que el año pasado, según UGT-A

Un total de 28 accidentes laborales mortales, incluidos los 'in itinere', se han registrado en Andalucía hasta el mes de abril, lo que significa cinco muertes menos que las registradas en igual periodo que el año pasado (33, cuatro de ellos 'in itinere'), según los datos consultados por Europa Press de UGT en Andalucía.

De los 28 accidentes mortales registrados, un total de 20 se produjeron durante la jornada laboral, mientras que ocho se produjeron 'in itinere' --recorrido de ida o vuelta al trabajo--.

En el mes de enero, se contabilizaron nueve accidentes laborales con resultado de muerte, de ellos tres 'in itinere'. En concreto, uno en Huelva, dos en Jaén, dos en Málaga y cuatro en Sevilla. En el mes de febrero, se registraron once accidentes mortales en el tajo, cuatro de ellos 'in itinere'. Fueron en Almería (1), Cádiz (2), Córdoba (1), Granada (1), Huelva (2), Málaga (3) y Sevilla (1).

En el de marzo, se registraron cinco accidentes con resultado de muerte en el tajo, de ellos uno fue 'in itinere'. En concreto, en Córdoba (2), Huelva (2) y Jaén (1). Por su parte, en el mes de abril, se produjeron tres accidentes de esta gravedad, uno en Almería, en Granada y Huelva.

Cabe recordar que un total de 112 trabajadores han fallecido en accidente laboral el año pasado, 15 más que en 2016, lo que supone un aumento en términos relativos del 15,4 por ciento, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social consultados por Europa Press.

De estos fallecimientos, 95 se produjeron durante la jornada de trabajo, 15 más que en 2016, lo que implica un repunte del 18,7 por ciento. Los 17 accidentes mortales restantes registrados el año pasado fueron 'in itinere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), igual cifra que el año anterior.

En total, se han producido en Andalucía 85.723 accidentes durante la jornada laboral en Andalucía, de los que 84.681 fueron leves, 947 graves y 95 mortales. De los 13.563 accidentes que se produjeron 'in itinere', 13.268 fueron leves, 278 graves y 17 mortales.

